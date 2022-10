Le programme de subventions de façade McHenry fait face à des améliorations potentielles – Shaw Local

Au cours des 21 années où Doug Martin a été directeur du développement économique de McHenry, il n’a pas vu beaucoup d’entreprises profiter du programme d’amélioration des façades de la ville.

Il espère qu’un programme repensé, offrant plus d’aide aux entreprises du centre-ville et de son quartier de financement des augmentations d’impôts, changera cela.

“Je pense que le programme a été sous-utilisé et n’a pas été exploité, mais je pense qu’il y avait des lacunes dans le programme”, a déclaré Martin.

Martin a présenté une version révisée du programme de façade au conseil municipal lors de sa réunion du 6 septembre. Le conseil a fait d’autres suggestions pour améliorer le programme afin qu’il le ramène à une prochaine réunion, a déclaré Martin.

L’une des suggestions du conseil était de s’assurer que les entreprises sur les principales artères de la ville, y compris la route 120, soient incluses dans la proposition d’amélioration de la façade, ainsi que les côtés des bâtiments qui ne font pas face aux routes principales, a déclaré Martin.

L’échevin Sue Miller, 7e arrondissement, a demandé une limite au nombre d’entreprises pouvant postuler chaque année, ce qui la rendait compétitive et ajoutait «l’arrière du programme de promenade Riverside».

Martin a ajouté un libellé qui permettrait aux entreprises dont les côtés font face à McHenry’s Riverwalk, aux parcs et aux cours de recevoir également des fonds de subvention – que ce côté soit ou non la « façade » de l’entreprise.

“Je crois que cela donne une présence au bâtiment ayant deux façades avant”, a déclaré Martin – l’une vers la rue et l’autre face à la rivière.

“Cela fait partie de l’avantage et de la promotion de ce programme, d’avoir des façades le long du Riverwalk et d’améliorer les façades qui font face à la rivière”, a-t-il déclaré.

Martin veut également augmenter le montant d’argent disponible.

Le programme qui a été mis en place offrait jusqu’à 5 000 $ et ne couvrait que les façades des entreprises. Il a également donné la préférence aux améliorations de la façade qui ont ramené le bâtiment à une conception plus fidèle à l’histoire, a déclaré Martin.

La nouvelle proposition offrirait une subvention de contrepartie dollar pour dollar, quelle que soit la partie qui a besoin de la mise à niveau, a déclaré Martin. “Il est destiné à inciter les entreprises à améliorer leurs bâtiments”, a déclaré Martin au conseil d’administration.

De 1 à 40 pieds de façade linéaire seraient éligibles jusqu’à 10 000 $. De 41 à 80 pieds seraient éligibles jusqu’à 20 000 $, et 81 pieds et plus seraient éligibles à 30 000 $ en fonds de contrepartie.

La taille moyenne est d’environ 33 pieds, a déclaré Martin.

Les améliorations de façade comprendraient les fenêtres et les portes neuves ou réparées, la démolition et la construction extérieures, le jointoiement, la peinture, les gouttières, les tuyaux de descente et les auvents.

La signalisation ne serait incluse que si elle faisait partie d’un “projet de rénovation plus vaste, et non comme une demande autonome”, a déclaré Martin.

Les entreprises demanderaient la subvention de façade et le conseil approuverait toutes les demandes, a-t-il ajouté.