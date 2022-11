Le programme de subventions communautaires de Walmart soutient le FVCS – Shaw Local

Fox Valley Community Services (FVCS) est reconnaissant envers Walmart of Plano et le programme de subventions communautaires du magasin lors de la Journée de la santé et du bien-être. Ce programme bénéfique chez Walmart représente la collaboration pour susciter le changement en aidant les gens à mieux vivre une communauté à la fois.

Ce don aide des centaines d’aînés de la région à maintenir une vie vitale et indépendante. FVCS dessert les comtés de DeKalb, Kane, Kendall et LaSalle.

Pour plus d’informations, appelez le 815-786-9404 ou arrêtez-vous au Fox Valley Community Center au 1406 Suydam Road, Sandwich.