Chez The Independent à San Francisco, ça a été une longue et sombre année au sens le plus littéral du terme. Les spectacles de musique et d’humour qui remplissaient la scène du lieu et stimulaient l’économie locale ont été interrompus depuis début mars 2020. À part quelques ventes de marchandises, son chiffre d’affaires global est en baisse de près de 100%.

«Ce fut une année dévastatrice pour The Independent et notre industrie. Nous avons été les premiers à fermer et serons les derniers à rouvrir», a déclaré Allen Scott, directeur général de The Independent.

« Tous ces petits clubs qui sont vraiment l’épine dorsale de l’industrie des tournées en direct ne sont pas faits pour perdre de l’argent pendant trois, six – et encore moins 12 ou 18 – mois », a déclaré Scott.

Des propriétaires comme Scott étaient impatients de déposer leurs demandes pour le programme Shuttered Venue Operators Grant de la Small Business Administration, un fonds de 16 milliards de dollars visant à faire flotter l’industrie jusqu’à ce que les divertissements en personne puissent reprendre. Les clubs de musique, les théâtres, les promoteurs et plus encore peuvent accéder à des subventions allant jusqu’à 10 millions de dollars, sur la base des revenus bruts de 2019, dans le cadre du programme, qui a été inauguré lors du deuxième programme de secours de Covid.

Mais le portail de la SBA a été confronté à des défis techniques le jour du lancement et le processus de candidature est actuellement suspendu.

Le portail devait ouvrir à midi jeudi. Mais lorsqu’il a fermé à 16 h 15, aucune candidature n’a été soumise. Vendredi, il est resté fermé toute la journée pendant que l’agence travaillait à résoudre les problèmes techniques. Vendredi soir, la SBA a déclaré que le portail resterait fermé tout au long du week-end.

« Lorsqu’une date de réouverture est déterminée, nous fournirons des mises à jour à l’avance afin que les candidats aient le temps de se préparer », a déclaré l’agence dans un tweet vendredi soir.

Lorsque le portail ouvrira, les fonds seront distribués sur la base du premier arrivé, premier servi, a indiqué l’agence.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère car nous comprenons la nécessité d’apporter rapidement une aide à cette industrie durement touchée », a déclaré jeudi le porte-parole de la SBA, Andrea Roebker, dans un communiqué, ajoutant que l’agence s’efforçait de la remettre en marche dès que possible. .

La SBA a tweeté vendredi après-midi: « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour résoudre les problèmes techniques de Shuttered Venue Operators Grant, qui ont été identifiés. »