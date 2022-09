Le programme de soutien énergétique de Liz Truss fait grimper les taux d’intérêt de 2,5 %, tout en profitant davantage aux riches qu’aux pauvres, selon une nouvelle analyse.

Le refus de Mme Truss d’envisager d’étendre la taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques ou d’imposer des «taxes de solidarité» aux plus riches pour payer le paquet signifie que le coût total – estimé à 150 milliards de livres sterling – incombera aux contribuables généraux.

Le groupe de réflexion économique de la Resolution Foundation a déclaré que cela équivalait à un centime d’impôt sur le revenu pour les 15 prochaines années.

Il a déclaré qu’il serait “sensé” que Mme Truss renonce à sa promesse de “pas de nouveaux impôts” et envisage de compléter le prélèvement exceptionnel de 5 milliards de livres sterling de Rishi Sunak ou d’imposer une hausse immédiate de 1 pence de l’impôt sur le revenu pour récupérer une partie du soutien estimé à 25 milliards de livres sterling. versée aux ménages aisés qui n’en ont pas besoin.

Dans un nouveau rapport, le groupe de réflexion a constaté que le ménage moyen bénéficiera de 1 074 £ au cours des six prochains mois de la baisse du coût des factures énergétiques domestiques, qui devraient être gelées à une moyenne de 2 500 £ pendant deux ans.

Mais il a déclaré que le cinquième des ménages les plus riches gagnerait environ 1 300 £, contre 1 100 £ pour le cinquième aux revenus les plus faibles, car ils utilisent généralement plus d’énergie.

Étant donné que le plafond des prix se rapporte aux unités d’énergie et non à la taille globale de la facture, les économies réelles varieront considérablement en fonction de l’utilisation du gaz et de l’électricité, avec plus d’un ménage énergivore sur dix gagnant plus de 2 000 £ et un sur huit ( 13 %) économisant moins de 500 £.

Et lorsque l’inversion prévue par Mme Truss de la hausse de l’assurance nationale de cette année est prise en compte, le dixième des ménages les plus riches gagnera en moyenne 4 700 £ tandis que le dixième le plus pauvre recevra 2 200 £.

La réduction des factures d’énergie réduira l’inflation d’environ quatre points cet hiver, prévoit le groupe de réflexion. Mais parce que le paquet remet effectivement 120 milliards de livres sterling aux ménages – et « des dizaines de milliards de plus » aux entreprises – il est prévu de faire monter les prix à plus long terme.

Les énormes paiements augmenteront la pression sur la Banque d’Angleterre pour augmenter les taux d’intérêt plus rapidement qu’ils ne le feraient autrement, a déclaré la Fondation.

“Compenser un coup de pouce de 120 milliards de livres sterling à l’économie pourrait obliger la Banque à augmenter les taux d’intérêt de 2,5 points de pourcentage supplémentaires”, a-t-il averti.

Cela augmenterait non seulement le coût des emprunts et du service des hypothèques, mais augmenterait également le fardeau du remboursement de la dette massive du gouvernement, avec 11 milliards de livres supplémentaires d’emprunt nécessaires pour chaque augmentation d’un point de pourcentage du taux de base.

Pendant ce temps, le groupe de réflexion a averti que le projet de Mme Truss de créer un nouveau groupe de travail sur l’approvisionnement en énergie pour négocier des contrats à long terme risque de “verrouiller” des bénéfices exceptionnels, car les entreprises sont susceptibles d’accepter des prix inférieurs au niveau du marché à court terme uniquement en échange de conditions qui sont plus généreux que les prévisions dans le futur.

“Avec le coût de 116 milliards de livres sterling du soutien à la garantie des prix de l’énergie pour les ménages équivalant à peu près à 1p sur les taux d’impôt sur le revenu de base et plus élevés pendant environ 15 ans, l’alternative consistant à lever davantage grâce à des taxes exceptionnelles – y compris sur les générateurs d’électricité à faible émission de carbone – devrait recevoir plus d’attention », a déclaré la Fondation.

Et il a ajouté: «Étant donné que le cinquième des ménages aux revenus les plus élevés consomme plus d’un cinquième de l’énergie domestique, plus de 25 milliards de livres sterling du coût prévu leur reviendraient (plus de 13 milliards de livres sterling par an en moyenne), bien qu’ils n’aient pas besoin du même aide en tant que ménages à faible revenu à payer leurs factures d’énergie.

«Le système fiscal pourrait être utilisé pour compenser certains de ces gains via une forme d’impôt de solidarité: par exemple, une augmentation de 1% de tous les taux d’imposition sur le revenu générerait 9,5 milliards de livres sterling de recettes fiscales, dont 60% payés par le haut cinquième des ménages.

“Réduire les gains exceptionnels, mieux les taxer ou demander aux ménages les plus aisés de contribuer davantage sont des voies sensées pour réduire la pression sur les contribuables demain, et sur la Banque d’Angleterre aujourd’hui, du fait de l’ampleur des emprunts supplémentaires.”