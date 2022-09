Un programme de sécurité des conducteurs de l’AARP aura lieu sur les campus de l’IVCC à partir du 19 septembre. Ce programme est conçu pour être un cours de recyclage pour les conducteurs de 50 ans et plus afin de les aider à conserver leurs compétences et leurs compétences de conduite.

Les cours auront lieu aux heures et dates suivantes :

De 8 h 30 à 12 h 30 le lundi 19 septembre et le mardi 20 septembre au campus IVCC Oglesby du Truck Driver Center

De 8 h 30 à 12 h 30 le jeudi 22 septembre et le vendredi 22 septembre au campus IVCC d’Ottawa au 321, rue Main Ouest, salle 101.

L’inscription aux deux emplacements peut être complétée en appelant le 815-224-0427. Les frais sont de 20 $ pour les membres de l’AARP et de 25 $ pour les non-membres de l’AARP.

L’achèvement du cours de deux jours se traduira par un certificat pour une éventuelle réduction d’assurance.