Le programme de repas scolaires de Penticton en danger – Kelowna Capital News

Par Mark Brett, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Un programme dirigé par des bénévoles qui nourrit des écoliers affamés avec leur repas le plus important de la journée est en danger à moins que davantage de bénévoles n’interviennent.

“Je ne comprends pas. Le journal a déclaré qu’Ironman avait plus de bénévoles qu’ils ne savaient quoi faire et nous n’en trouvons pas assez », a déclaré Joni Cutler, qui gère trois des quatre écoles desservies par le Penticton Breakfast Club.

“Nous nous préparons pour l’année à venir, nous commençons le 12 septembre et nous manquons de bénévoles au point que nous ne pourrons peut-être pas fonctionner tous les jours d’école.”

Dans les quatre écoles, le programme, qui fonctionne depuis environ huit ans, sert un total de 600 repas du matin chaque semaine.

Dans une seule école, Queens Park Elementary, cela se traduit par 70 petits déjeuners par jour.

“Donc, même manquer une seule journée dans une école comme celle-là serait une chose terrible”, a déclaré Cutler. « Nous réalisons également qu’il y a d’autres écoles qui ont besoin du programme, mais nous ne pouvons tout simplement pas aller plus loin parce que nous n’avons pas les gens pour les écoles que nous avons.

“Les enseignants et les directeurs d’école apprécient beaucoup ce que nous faisons, car cela fait une différence dans leur journée d’avoir des enfants pleins, des enfants heureux.”

En partie pour éviter la stigmatisation de la pauvreté pour ceux qui n’ont pas l’avantage de cuisiner à la maison, le repas gratuit est disponible pour tous les étudiants.

“Donc, pour les enfants qui en ont besoin, c’est très important et vous pouvez vraiment dire à ceux qui en ont besoin, ce sont eux qui reviennent pour les tiers”, a déclaré Cutler.

Le responsable recherche des personnes qui peuvent donner une heure et demie par semaine ou simplement être prêtes à intervenir lorsqu’elles sont appelées.

Et vous n’avez pas besoin d’être un chef, bien qu’il y en ait un qui donne de son temps, le chef exécutif Evan Robertson de Hillside Winery.

“Non, ce sont en fait des choses simples et saines que nous faisons, des œufs brouillés, des crêpes, des gaufres et des choses comme ça”, a déclaré Cutler. « Quiconque peut préparer un repas à la maison peut certainement le faire.

« C’est quelque chose de différent chaque jour, il y a beaucoup de fruits, de légumes et de lait. Nous essayons de rester à l’écart de beaucoup de choses sucrées que les enfants aimeraient avoir, mais quand ils s’habituent à manger plus sainement, ils sont d’accord avec ça.

La Penticton Speedway Foundation s’est avérée être une aubaine pour le programme, soutenant leurs efforts de manière considérable chaque année scolaire.

D’autres entreprises locales, dont Canadian Tire, ainsi que des clubs de services et le Club des petits déjeuners contribuent également à leurs efforts sur une base régulière.

“C’est tout simplement très gratifiant pour les bénévoles, vous vous amusez avec les enfants, ils apprennent à vous connaître et ils s’ouvrent”, a déclaré Cutler. « Tu es parti à neuf heures et le reste de la journée est à toi et tu as fait quelque chose de bien pour tous ces enfants. C’est un sentiment formidable.

Pour plus d’informations ou pour aider, appelez Joni Cutler au : 259-490-7957 ou par courriel : joniandbill@telus.net.

LIRE LA SUITE: Les gendarmes de Penticton pédalent à travers l’intérieur de la Colombie-Britannique pour les enfants confrontés à la maladie

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

PentictonÉcoles