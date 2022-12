Le programme de réparation en libre-service d’Apple s’étend à huit pays européens

Apple étend son programme de réparation en libre-service à l’Europe, permettant aux utilisateurs d’accéder à des pièces d’origine, des outils et des manuels officiels pour certains ordinateurs portables iPhone et MacBook. La prestation est maintenant en direct dans Belgique, France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni et permet aux utilisateurs de ces régions de réparer leurs propres appareils.

Les appareils couverts incluent les séries iPhone 12 et iPhone 13 ainsi que l’iPhone SE (2022), mais pas les derniers modèles d’iPhone 14. Les ordinateurs portables Mac avec silicium Apple sont également pris en charge, bien que le dernier MacBook Air M2 ne le soit pas.

Les prix des pièces détachées en Allemagne vont de 77 € pour un pack de remplacement de batterie iPhone 13 à 330 € pour un pack d’assemblage d’écran. Les mêmes pièces et outils coûtent respectivement 70 £ et 282 £ au Royaume-Uni. Vous bénéficiez également d’un crédit si vous renvoyez votre pièce remplacée à Apple.

Un écran et un capteur d’angle de couvercle pour le MacBook Pro 14 coûtent 734 € en Allemagne, tandis qu’une carte mère pour le modèle d’entrée de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage vous coûtera 959 €. Les mêmes composants sont cotés à 650 £ et 850 £ au Royaume-Uni. La location de kits d’outils pour iPhone et MacBook vous coûtera 59,95 € / 54,90 £ pour la période de sept jours.

La source