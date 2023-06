Le programme de réparation en libre-service Apple inclut désormais la série iPhone 14 et les MacBook M2

Le programme de réparation Apple Self Service s’étend pour couvrir encore plus d’appareils, notamment la série iPhone 14, le MacBook Air M2 13 pouces et les MacBook Pro M2 14″ et 16″. De plus, Apple prend en charge les réparations de caméras et de haut-parleurs True Depth sur les gammes iPhone 12 et iPhone 13 ainsi que sur les ordinateurs de bureau Mac avec la puce Apple M1 aux États-Unis, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède, et les utilisateurs britanniques des appareils susmentionnés peuvent désormais commander des pièces, des outils et des manuels de réparation Apple d’origine pour réparer leur téléphone, leur ordinateur portable ou leur ordinateur de bureau.

En plus de la gamme élargie d’appareils, Apple rend désormais le processus de configuration du système sur les réparations d’iPhone gratuit pour les utilisateurs de réparation en libre-service et les membres du programme de réparation Apple. L’outil est utilisé pour vérifier les écrans, les batteries, Touch ID ou Face ID et les réparations d’appareils photo sur les iPhones avec des pièces Apple d’origine et les utilisateurs devaient auparavant contacter l’assistance Apple pour terminer le processus. Les utilisateurs devront placer leurs appareils réparés en mode Diagnostic, puis suivre les invites à l’écran pour terminer leur configuration système.

Source