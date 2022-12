Le programme de réinstallation des réfugiés qualifiés d’IRCC reçoit plus de financement

Le gouvernement fédéral dit qu’il accordera plus de financement à un programme visant à faire venir des réfugiés qualifiés au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé mardi qu’il fournirait 6,2 millions de dollars supplémentaires pour six projets menés par des organisations partenaires dans le cadre du projet pilote des voies de mobilité économique.

Le gouvernement fédéral décrit le programme comme aidant les réfugiés qualifiés à immigrer au Canada par le biais de programmes existants et en les mettant en contact avec des employeurs pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans les secteurs à forte demande tels que les soins de santé, les métiers spécialisés et les technologies de l’information.

“La réinstallation offre aux réfugiés la possibilité de vivre en sécurité et de reconstruire leur vie, mais cela ne devrait pas signifier que leur expérience professionnelle est négligée dans le processus”, a déclaré le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, dans un communiqué.

« Grâce à ce programme novateur, notre gouvernement met en lumière les réalisations professionnelles des réfugiés qualifiés en leur permettant de poursuivre leur carrière au Canada, tout en donnant aux employeurs l’accès à un bassin de talents mondiaux.

«Au cours des prochaines années», le gouvernement fédéral prévoit d’accueillir jusqu’à 2 000 réfugiés dans le cadre du programme, lancé en 2018.

Dans le cadre de la phase 2, qui est en cours, le ministère de l’Immigration dit qu’il installera jusqu’à 500 réfugiés et leurs familles.

En octobre 2022, le Canada avait accueilli plus de 100 réfugiés qualifiés et les membres de leur famille dans le cadre du programme, selon le gouvernement fédéral.

Les organisations partenaires participant au programme comprennent Talent Beyond Boundaries, TalentLift et Jumpstart Refugee Talent.

Dans un communiqué, la cofondatrice et directrice générale de TalentLift, Dana Wagner, a déclaré : « Le Canada prend des mesures importantes pour bâtir un système d’immigration plus inclusif et qualifié.

“Les personnes talentueuses en déplacement ont besoin du même accès aux opportunités d’emploi et de visa qualifié que les talents de toute autre origine”, a déclaré Wagner.

“Il s’agit d’équité et d’aider les gens à atteindre leur potentiel, tout en créant une valeur énorme pour nos équipes et nos communautés.”