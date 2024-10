Le programme de réforme des litiges fonctionne pour la Floride

A l’éditeur :

Les poursuites judiciaires en Floride mettaient à rude épreuve les employeurs et les créateurs d’emplois dans tout notre grand État. De plus, le coût de l’assurance habitation est hors de contrôle, et cela s’explique en grande partie par le coût des poursuites et par un trop grand nombre de règlements alourdis par des frais juridiques disproportionnés par rapport au travail effectué sur les dossiers.

Ces choses ont affecté les consommateurs, les petites entreprises et tous leurs clients en aval qui supportent le fardeau de la hausse des coûts.

En 2023, le gouverneur et le corps législatif ont adopté un important programme de réforme des litiges qui fonctionne. Les compagnies d’assurance reviennent sur le marché de Floride. La concurrence devrait faire baisser les prix au cours des prochaines années, ou du moins les faire stagner. Et les petites entreprises vivent avec beaucoup moins de stress et beaucoup plus de possibilités de réussite. Continuons sur notre lancée et maintenons la solidité financière de la Floride.

Sincèrement,

Mitzi Prater

Ville de Panamá

A l’éditeur :

En tant que défenseur de la seconde chance, j’ai participé la semaine dernière à la journée de lobbying aérienne du Congrès de la Clean Slate Initiative. Cet effort a conduit le Sénat à présenter le projet de loi S. 5266, le projet de loi complémentaire du HR 2930, The Clean Slate Act de 2023. Cette législation bipartite permettrait aux individus de mettre leurs talents au service de l’économie, renforçant ainsi les familles, les communautés et la sécurité publique.

La législation Clean Slate efface les casiers judiciaires éligibles après une période déterminée, permettant aux gens d’avancer sans le poids de leur passé. Pour plus d’un million de personnes reconnues coupables d’infractions fédérales non violentes et 700 000 arrêtées mais jamais poursuivies, ces obstacles à l’emploi, au logement et à l’éducation persistent.

Ce problème est personnel pour moi. En tant qu’enfant de deux parents impliqués dans la justice, je sais personnellement à quel point ces obstacles empêchent les êtres chers de réaliser leurs plus grands souhaits. La législation Clean Slate leur donne une seconde chance de reconstruire leur vie et de participer pleinement au marché du travail.

Les recherches montrent que l’enregistrement des casiers augmente les salaires de plus de 22 % la première année et réduit considérablement la récidive. Il s’agit d’équité, de croissance économique et de sécurité publique.

J’exhorte vos lecteurs à contacter leurs représentants pour soutenir le Clean Slate Act (HR 2930 et S. 5266). Douze États ont adopté des lois Clean Slate, aidant ainsi des millions de personnes. Nous avons désormais besoin d’une action fédérale pour rendre cette opportunité accessible à tous.

Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la rédemption, et non le regret, définira la vie des personnes impliquées dans la justice.

Sincèrement,

Erica Spivey

Ville de Panamá

Cet article a été initialement publié dans le News Herald : Lettres : Les petites entreprises de Floride bénéficient de la réforme des poursuites judiciaires