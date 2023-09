Le programme de recyclage du comté d’Ogle fonctionne bien, selon un responsable – Shaw Local

OREGON – Près de deux mois après la reprise d’un programme de recyclage dans le comté d’Ogle, les autorités lui donnent un « coup de pouce ».

« Le programme est revenu à titre d’essai, dans l’espoir que les poubelles et les emplacements hôtes ne soient pas utilisés à mauvais escient », a déclaré Paul Cooney, directeur du département de gestion des déchets solides du comté d’Ogle. « Le programme a redémarré le 10 juillet, avec deux emplacements permettant aux résidents du comté de déposer leurs matières recyclables, et s’est déroulé avec succès jusqu’à présent. »

Les bacs de recyclage se trouvent sur le parking du Ogle County Farm Bureau, 421 W. Pines Road, Oregon, et sur le parking de l’installation de maintenance de la réserve forestière de Byron, 6845 N. German Church Road, Byron.

Il existe également deux autres bacs de recyclage dans le comté, Waste Management en fournit un à la décharge d’Orchard Hills, 8290 IL-251, Davis Junction. Republic/Moring propose également un bac de recyclage à Polo, sur le terrain au coin de N. Franklin Avenue. et E. Locust Street.

«Ces deux bacs de recyclage sont gratuits pour les résidents du comté. Les résidents n’ont pas besoin de conduire sur la balance d’Orchard Hills pour utiliser le bac de recyclage, cependant, le bac est réservé uniquement aux matières recyclables. Les résidents qui souhaitent jeter leurs déchets à la décharge devront payer les frais d’élimination et utiliser la balance », a déclaré Cooney dans un communiqué de presse.

Les matières acceptées dans les bacs comprennent :

Produits en papier propres et secs, notamment les journaux, les magazines, le papier de bureau, le carton et le carton (par exemple, les boîtes de céréales). Aucun article contaminé par de la nourriture (par exemple des boîtes de pizza).

Contenants en plastique étiquetés avec les symboles de recyclage n° 1 à n° 5 et n° 7, tels que les bouteilles de boissons, les pots à lait, les bouteilles de détergent et les contenants alimentaires en plastique.

Bouteilles et bocaux en verre, qui doivent être rincés et débarrassés de tout couvercle ou bouchon.

Canettes métalliques, y compris les canettes en aluminium et en acier, et papier d’aluminium.

« Les directives de recyclage sont également affichées sur les ponts, à côté des poubelles », a déclaré Cooney.

Pour assurer le succès du programme, aplatissez les boîtes de carton, rincez les contenants et placez les matériaux dans le bac en vrac, et non dans des sacs en plastique. Les articles qui ne figurent pas sur les directives de recyclage ne doivent pas être jetés à la poubelle. Même si un article peut comporter un symbole de recyclage, cela ne garantit pas qu’il puisse être recyclé dans ce programme.

« Un exemple de ceci serait les contenants d’huile moteur usagés, alors qu’un contenant en plastique peut être recyclé, l’huile résiduelle laissée dans le contenant contaminera les autres matières recyclables dans le bac, elles ne devraient donc pas être recyclées dans ces bacs », a-t-il déclaré. « Réduire la quantité de contamination dans les bacs de recyclage par les déchets aidera à maintenir l’intégrité du processus de recyclage et à maintenir ce programme durable. Les résidents du comté d’Ogle sont encouragés à se rassembler en tant que communauté pour adopter ce programme et avoir un impact positif sur l’environnement grâce au recyclage responsable. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur et plus durable pour le comté d’Ogle.