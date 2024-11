Le programme de réadaptation pulmonaire est une bouffée d’air frais

«Mon objectif principal en réadaptation est de pouvoir à nouveau promener mon chien, Cassie, avec mon mari», explique Betty. «Je veux aussi pouvoir emmener ma fille, ma petite-fille et mon arrière-petite-fille faire du shopping.»

«Je fumais depuis plus de 50 ans», explique Betty. « Puis, il y a cinq ans, j’ai commencé à ressentir un essoufflement, de la fatigue et beaucoup de mucosités. C’est à ce moment-là que je suis allé voir mon médecin traitant, Arthur Pacia, MD, qui m’a diagnostiqué une BPCO.

Depuis son diagnostic, Betty a recours à un supplément d’oxygène, qui améliore la survie des patients atteints de BPCO. Et même si l’oxygène l’a aidée, Betty souffrait toujours d’essoufflement et de fatigue, ce qui affectait grandement sa qualité de vie. Grâce au Dr Pacia, un prestataire du RWJBarnabas Health Medical Group spécialisé dans les maladies pulmonaires, Betty a appris qu’il y avait de l’aide à proximité.

L’hôpital universitaire Robert Wood Johnson de Hamilton (RWJUH Hamilton), un établissement de santé RWJBarnabas, a lancé un nouveau programme de réadaptation pulmonaire (réadaptation pulmonaire) en septembre 2024. La réadaptation pulmonaire, un programme médical supervisé, peut aider à atténuer les symptômes, à faciliter les activités quotidiennes, et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques telles que l’asthme, la BPCO, l’emphysème, la bronchite chronique, la fibrose pulmonaire et même le Covid à long terme. Le programme est conçu autour des besoins spécifiques d’un patient, sur la base d’une évaluation approfondie comprenant les antécédents médicaux, les symptômes et les traitements en cours.

«Mon objectif principal en réadaptation est de pouvoir à nouveau promener mon chien, Cassie, avec mon mari», explique Betty. «Je veux aussi pouvoir emmener ma fille, ma petite-fille et mon arrière-petite-fille faire du shopping.»

Betty a commencé sa rééducation pulmonaire et a constaté des améliorations après seulement quelques séances. Elle travaille avec ses inhalothérapeutes, David Rubino, BSRT, RRT, CPFT et Nicholas Gervasi, MBA, RRT, CPFT, AARC/AACVPR, deux fois par semaine au cours de séances comprenant de l’éducation, l’apprentissage de nouvelles techniques de respiration et le suivi d’un plan d’exercices personnalisé qui comprend à la fois un entraînement de force et un entraînement aérobique, utilisant des équipements comme un tapis roulant et des poids légers.

« Ma fatigue était la pire. Maintenant, j’ai l’impression d’avoir plus d’énergie, mais j’ai aussi l’impression que mon humeur s’est améliorée », partage Betty. « Je me sens vraiment mieux dans ma peau et je peux déjà faire plus à la maison. »

Selon le Dr Pacia, les patients souffrant de problèmes respiratoires peuvent améliorer leur qualité de vie grâce à la réadaptation pulmonaire. « Mme. Wade est une patiente très motivée qui a demandé une réadaptation pulmonaire pour améliorer son endurance physique et minimiser son essoufflement », explique le Dr Pacia. « Après quelques semaines de séances d’exercices, sa dyspnée s’est considérablement améliorée et elle a pu effectuer plus d’activités de routine avec une grande facilité. Elle m’a dit que la réadaptation pulmonaire avait considérablement amélioré sa qualité de vie. De plus, il est très pratique de réserver au RWJUH Hamilton, où ils offrent un service très personnalisé. Son expérience a été totalement un processus de guérison. »

Les candidats au programme de réadaptation pulmonaire comprennent des patients qui se remettent d’un épisode aigu, des personnes souffrant de troubles pulmonaires qui ont besoin d’un conditionnement en vue d’une intervention chirurgicale et toute personne dont les activités sont limitées par une maladie pulmonaire chronique et un essoufflement. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer cette option de réadaptation pulmonaire pour aider les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques comme la MPOC à améliorer leur qualité de vie, à gérer leurs symptômes et à mieux respirer », déclare Ang Low, RRT, AARC/AACVPR, responsable des soins respiratoires. à RWJUH Hamilton.

« Je ne saurais trop recommander ce programme », déclare Betty. « Le personnel est formidable et patient, et il répond à toutes mes questions. J’attends mes rendez-vous avec impatience et je trouve qu’ils sont tous une joie ! »

Au RWJUH Hamilton, le programme de réadaptation pulmonaire de chaque patient commence par une évaluation pulmonaire complète par un inhalothérapeute certifié au niveau national et formé en réadaptation pulmonaire. Grâce à un programme soigneusement planifié et individualisé de conditionnement physique supervisé, d’exercices et de conseils éducatifs et nutritionnels, la capacité physique est augmentée et le patient est habilité à surmonter son essoufflement. Les inhalothérapeutes travaillent avec chaque patient deux fois par semaine pendant toute la durée du programme. En plus de l’exercice et de l’éducation, chaque visite comprend la surveillance des niveaux d’oxygène, de la tension artérielle, des fréquences respiratoire et cardiaque, ainsi qu’une évaluation des poumons. Les progrès de chaque patient sont constamment surveillés de près et enregistrés afin de pouvoir être partagés avec le médecin référent.

Pour plus d’informations, veuillez appeler nos spécialistes en réadaptation pulmonaire à l’hôpital universitaire Robert Wood Johnson de Hamilton, 609-689-7086. Nous serons heureux de répondre à vos questions.

