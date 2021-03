Ils ont ajouté: « Nous avons investi plus de 2 milliards de livres sterling dans des programmes visant à fournir aux élèves des dispositifs d’enseignement à distance et des plans de rattrapage ambitieux avec des financements ciblés sur les enfants et les jeunes défavorisés qui ont le plus besoin de soutien. »

Il affirme que le DfE aurait pu définir plus tôt des attentes claires en matière d’apprentissage à l’école et à distance et «s’attaquer plus efficacement aux obstacles auxquels les enfants défavorisés sont confrontés».

Revenant sur la gestion par le DfE des fermetures d’écoles et de collèges pendant la pandémie, le rapport du NAO a conclu que certains aspects de sa réponse «auraient pu être mieux ou plus rapidement réalisés, et donc être plus efficace pour atténuer les apprentissages perdus en raison de la perturbation. ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy