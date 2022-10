Le programme de ramassage des broussailles d’automne de McHenry débutera lundi – Shaw Local

La ville de McHenry commencera son programme de ramassage des broussailles à 7 h lundi pour toute la ville.

Tous les résidents doivent avoir leur brosse sur le trottoir à ce moment-là, a déclaré la ville dans un communiqué de presse. Les équipages visiteront chaque rue une fois et continueront jusqu’à ce qu’ils aient traversé toute la ville. Aucun rappel ne sera effectué.

Le programme est pour le matériel d’arbre uniquement, selon la version. Les déchets de jardin sont collectés dans le cadre du programme de collecte des déchets de jardin fourni par Flood Brothers Disposal.

Le ramassage à venir est destiné aux grosses branches d’arbres résultant de l’élagage ou des dommages causés par la tempête et est réservé aux propriétés résidentielles. Aucune souche, racine ou motte ne sera prélevée. Les branches doivent être aussi longues que possible et ne pas dépasser 5 pouces de diamètre.

Les résidents sont priés de placer des broussailles sur la promenade parallèlement à la rue, mais pas dans la rue ni sur l’allée.

Toute question doit être adressée au Service des travaux publics de McHenry au 815-363-2186.