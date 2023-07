Le programme de préapprentissage de 10 millions de dollars de Pritzker dans l’Illinois soutient les talents des métiers de l’Illinois – Shaw Local

Le gouverneur JB Pritzker et le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois (DCEO) ont lancé un financement de 10 millions de dollars pour le troisième cycle du programme de pré-apprentissage Illinois Works destiné à former des travailleurs de tout l’État dans les métiers.

Le programme de préapprentissage Illinois Works offre des opportunités de formation, élargit le vivier de talents et stimule la diversité dans l’industrie de la construction et les métiers du bâtiment, selon un communiqué de presse. Les bénéficiaires seront sélectionnés par le biais d’un processus concurrentiel d’avis d’opportunité de financement (NOFO).

«Depuis que nous avons lancé le programme de préapprentissage Illinois Works il y a deux ans, des centaines d’Illinois sous-représentés ont acquis de nouvelles compétences et fait progresser leur carrière, renforçant ainsi notre main-d’œuvre de classe mondiale aussi diversifiée que notre grand État», a déclaré Pritzker dans un communiqué de presse. « Alors que nous continuons à reconstruire l’Illinois – des routes et des ponts aux aéroports et aux systèmes de transport en commun – mon administration s’engage à faire en sorte que chaque résident, quelle que soit son origine, ait la possibilité de participer à nos métiers et industries de la construction en plein essor. Ce financement supplémentaire de 10 millions de dollars pour le programme de préapprentissage Illinois Works permet d’atteindre exactement cet objectif – tout en centrant l’équité à chaque tournant.

Le programme de pré-apprentissage Illinois Works a été lancé en 2021 dans le but d’accroître la diversité et l’accès aux programmes d’apprentissage, selon le communiqué de presse. Des programmes complets de préapprentissage peuvent aider les participants à être admis aux programmes d’apprentissage, qui offrent une plus grande possibilité d’obtenir un emploi dans les métiers de la construction.

« Les opportunités offertes par le programme de préapprentissage Illinois Works sont primordiales pour garantir que les étudiants disposent des outils dont ils ont besoin pour s’épanouir sur le marché du travail », a déclaré la directrice du DCEO, Kristin Richards.. « Nous avons constaté un grand succès lors des cycles précédents d’Illinois Works et nous sommes impatients d’aider les pré-apprentis dans tous les coins de l’Illinois tout en encourageant la participation des communautés historiquement sous-représentées grâce à ce dernier cycle de financement. »

La dernière ronde de financement se concentrera sur l’attribution de subventions dans des zones géographiques sans programmes de préapprentissage, tout en augmentant la représentation des groupes sous-représentés qui ne sont pas desservis ou sont mal desservis par les programmes existants, y compris les Américains d’origine asiatique, les anciens combattants et les femmes, selon les nouvelles. libérer. Le programme de préapprentissage Illinois Works financera environ 45 programmes dans tout l’État, y compris les bénéficiaires nouveaux et existants, desservant plus de 1 800 résidents.

« L’Illinois a la meilleure main-d’œuvre au monde – mais nous devons nous assurer que les personnes de tous horizons et de toutes les régions ont accès aux grandes carrières qui sont en demande en ce moment », a déclaré la sénatrice d’État Cristina Castro (D-Elgin). « Lorsque nous investissons dans une main-d’œuvre équitable, nous comblons les écarts sociaux et économiques qui existent depuis des décennies. »

Grâce à Illinois Works, DCEO étend son réseau de fournisseurs à l’échelle de l’État pour recruter, présélectionner et fournir une formation aux compétences de préapprentissage, selon le communiqué de presse. Les fournisseurs de programmes offrent des cheminements structurés et gèrent la transition des diplômés du programme du programme de préapprentissage à un programme d’apprentissage complet dans la construction et les métiers du bâtiment.

Les participants au programme assistent sans frais de scolarité et reçoivent une allocation et d’autres services de soutien et de réduction des obstacles pour les aider à entrer dans l’industrie de la construction, selon le communiqué de presse. À la fin du programme, les préapprentis reçoivent des certifications alignées sur l’industrie qui les prépareront et les qualifieront pour poursuivre un programme d’apprentissage enregistré dans l’un des métiers.

Les candidatures sont ouvertes à tous Régions de développement économique y compris dans le nord de l’Illinois, en mettant l’accent sur l’expansion des capacités dans les domaines suivants :

• Région du nord-est (région 4) : comté de DeKalb, comté de DuPage, comté de Kane, comté de Kankakee, comté de Kendall, comté de McHenry, comté de Suburban Cook, comté de Will

• Région du Nord-Ouest (Région 6) – Comté de La Salle, comté de Rock Island, comté de Whiteside

Les candidats éligibles comprennent les organisations communautaires à but non lucratif, telles que les associations industrielles, les chambres de commerce, les zones de main-d’œuvre locales, les collèges communautaires, les écoles techniques et les districts scolaires, selon le communiqué de presse.

Les fournisseurs expérimentés et nouveaux sont encouragés à postuler, ainsi que les bénéficiaires existants d’Illinois Works qui proposent de desservir une zone géographique ou une région de développement économique différente de celle pour laquelle ils ont été initialement contractés. Les candidats desservant les régions de développement économique prioritaires et les populations sous-représentées, comme indiqué dans le NOFO, recevront des points supplémentaires lors du processus d’examen du mérite.

Les entités qualifiées peuvent demander des subventions entre 55 000 $ et 550 000 $, selon le communiqué de presse. Les demandes seront acceptées jusqu’à 17 h le 30 août. Pour consulter le NOFO et demander la subvention, visitez le Site Internet du DCEO www.illinoisworknet.com. Les parties intéressées sont encouragées à contacter [email protected] pour obtenir de l’aide.

Pour aider les candidats à se préparer à demander un financement, DCEO fournira une assistance technique sous forme de webinaires, de réunions régionales et de FAQ. Plus d’informations seront publiées sur le Site Internet du DCEO.

Promulguée en 2019, la loi Illinois Works Jobs Program Act est conçue pour promouvoir la diversité, l’inclusion et l’utilisation d’apprentis dans les projets d’immobilisations financés par l’État, selon le communiqué. La loi a créé trois programmes majeurs : le programme de pré-apprentissage Illinois Works, l’initiative d’apprentissage Illinois Works et le programme de crédit d’offre Illinois Works. Ensemble, ces trois programmes visent à créer un vivier de talents de candidats qualifiés et diversifiés pour pourvoir les nouvelles opportunités d’emploi créées par le plan d’investissement Rebuild Illinois de 45 milliards de dollars.