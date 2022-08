Le programme de philanthropie pour les jeunes du comté de DeKalb recherche des membres du secondaire – Shaw Local

Youth Engaged in Philanthropy entame cet automne sa 14e année en tant que comité dirigé par des jeunes de la DeKalb County Community Foundation. La mission de YEP est d’améliorer la qualité de vie des jeunes du comté de DeKalb. Le YEP est ouvert aux candidatures et recherche des membres des écoles secondaires DeKalb, Genoa-Kingston, Hinckley-Big Rock, Sandwich et Somonauk. Les étudiants intéressés peuvent postuler en ligne sur dekalbccf.org/yep. La date limite pour postuler est le 2 septembre.

Le YEP est gratuit et ouvert à tous les élèves du secondaire du comté de DeKalb. Les membres se familiarisent avec les organisations à but non lucratif, acquièrent une compréhension de la philanthropie et sont initiés à l’octroi de subventions. Une grande partie de l’année est consacrée à l’octroi de subventions. Les membres apprennent à analyser les demandes de subventions, à effectuer des visites de sites et à identifier l’impact potentiel sur d’autres jeunes du comté de DeKalb. L’année dernière, le comité YEP a accordé 17 023 $ à 14 organisations pour une variété de programmes et de projets au service des jeunes.

Grâce à des réunions mensuelles et à des événements bénévoles, YEP crée des amitiés, renforce le leadership et offre de multiples opportunités d’apprentissage pour améliorer les compétences sociales et analytiques.

Les élèves du secondaire intéressés à rejoindre le YEP doivent soumettre une candidature avant la date limite du 2 septembre. Pour garder l’accent sur le fait d’être un comité à l’échelle du comté, un plafond d’adhésion est en place par lycée. En savoir plus ou postuler en ligne sur dekalbccf.org/yep. Pour toute question ou information, contactez Noah Nordbrock, conseiller du personnel du YEP, au 815-748-5383 ou [email protected]