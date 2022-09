Le programme de mentorat pour les jeunes Stó:lō arrive à maturité après une décennie – Kelowna Capital News

Imaginez un programme avec des services de soutien spécialisés et des enseignements culturels pour les jeunes Stó:lō, les guidant alors qu’ils naviguent dans les eaux agitées de l’adolescence jusqu’à l’obtention du diplôme et au-delà.

C’est exactement ce qui se passe avec Mémiyelhtel, le programme de mentorat pour les jeunes de l’Agence de services Stó:lō qui a débuté en 2012.

Plus de 100 jeunes de 30 communautés autochtones du territoire Stó:lō (S’ólh Téméxw) ont participé au programme.

Le nom du programme Mémiyelhtel signifie « aider les autres à aller bien » en halq’eméylem.

Mémiyelhtel travaille en étroite collaboration avec les jeunes “qui font face à des défis importants” depuis une décennie, a déclaré la directrice des services à la jeunesse Breanna Miller, responsable du projet pour l’agence de services Stó:lō.

Grâce au soutien et à la participation de partenaires communautaires comme Mémiyelhtel, le taux de diplomation autochtone dans le district scolaire de Chilliwack est passé de 55 % à 79 % depuis 2012.

Ils ne sont peut-être pas entièrement responsables de cette augmentation impressionnante des taux de diplômés, mais le succès du programme en fait certainement partie, a déclaré Miller.

Le chef Squiala David Jimmie a été un fervent partisan et défenseur du programme. Il est également parfaitement conscient des défis auxquels Mémiyelhtel et les jeunes ont été confrontés au fil des ans.

Les participants âgés de 12 à 19 ans peuvent obtenir de l’aide et une attention individualisée de la part de « soutien intensif » et de travailleurs-ressources, ainsi que d’aînés respectés.

“Les jeunes autochtones sont confrontés à des luttes uniques compte tenu du traumatisme historique qui existe encore aujourd’hui, et ce programme est une opportunité pour ces jeunes d’en savoir plus sur qui ils sont grâce à des enseignements culturels, tout en recevant un soutien approprié pour gagner en confiance face aux défis de la vie”, Jimmie a dit.

Bon nombre des participants sont des descendants de première et de deuxième génération de survivants des pensionnats.

Une partie de ce que les jeunes obtiennent est des approches culturellement pertinentes pour soutenir leur santé mentale et la guérison basée sur la terre.

Jimmie s’est dit heureux de voir un solide soutien communautaire de la part de chefs d’entreprise comme Baker Newby, avec leur engagement de financement un pour un jusqu’à 50 000 $ afin que le programme puisse servir plus de jeunes et travailler dans le but de ne rejeter personne.

Jimmie a également fait l’éloge de «l’engagement et du dévouement» dont ont fait preuve le personnel et les aînés dans la direction de ce programme unique, en particulier «le dynamisme et la vision» de Miller.

Mais une liste d’attente signifie qu’ils ne peuvent servir qu’environ la moitié des personnes référées, a déclaré Miller.

« On nous demande souvent quels sont les besoins du programme et comment les gens peuvent soutenir le travail que nous faisons », a déclaré Miller. « La réponse est qu’il y a plusieurs façons. Nous avons besoin de fonds supplémentaires pour répondre à la demande.

Une campagne de financement est donc un élément essentiel du lancement d’un nouveau site Web. Ils espèrent obtenir un soutien important de la communauté et du secteur des affaires. Le site internet qui vient d’être lancé raconte l’histoire de Mémiyelhtel, et facilite la tâche à ceux qui veulent parrainer ou faire un don.

La motivation pour compléter le site Web est venue de l’intérêt continu et des demandes de renseignements sur le programme, du désir de partager des histoires sur les mentorats et de la nécessité de mettre en évidence les demandes et les lacunes dans le service.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur memiyelhtel.ca ou envoyez un courriel à youth@stolonation.bc.ca

