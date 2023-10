Plus tôt cette semaine, le Financial Times a publié son classement annuel des programmes de MBA pour cadres à travers le monde. Le programme WP Carey School of Business Executive MBA (EMBA) de l’Arizona State University en Chine, avec des partenaires du Shanghai National Accounting Institute (SNAI), a été classé n°12, devant le MIT, l’Université de Chicago et l’Université de Pennsylvanie.

Le classement du Financial Times s’appuie sur des données scolaires et des enquêtes auprès des anciens élèves, et accorde la pondération la plus élevée au salaire et à l’augmentation salariale des anciens élèves, mais inclut également une série d’autres facteurs, notamment le genre et la diversité internationale des étudiants et des professeurs ; recherche académique; et les émissions de carbone dans le fonctionnement des écoles.



Photo de l’ASU

Télécharger l’image complète



« Nous sommes incroyablement fiers de notre nouveau classement Executive MBA du Financial Times », déclare Ohad Kadan, Charles J. Robel Dean et Chaire distinguée WP Carey en affaires. « Depuis que la WP Carey School of Business a lancé son programme de MBA pour cadres en Chine il y a 20 ans, nous avons construit un programme de haut niveau innovant et axé sur la formation d’un leadership commercial à l’échelle mondiale. Je tiens à remercier et à reconnaître nos partenaires du SNAI, qui ont rendu ce partenariat de deux décennies si réussi.

L’accent récemment mis par l’école sur les innovations pédagogiques dans les domaines de l’analyse des données, de l’intelligence artificielle, des chaînes d’approvisionnement, de l’environnement, de la société et de la gouvernance, de la technologie financière et d’autres domaines ne fera que renforcer le contenu du cours et améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants de l’EMBA. Ces initiatives ont été renforcées par les recherches percutantes menées par le corps professoral de WP Carey, dont la productivité en recherche est classée cette année au 20e rang mondial par le Financial Times. Ces efforts continueront d’améliorer la qualité des programmes de WP Carey, y compris le China EMBA.

« Ce dernier classement du Financial Times est une manifestation des efforts déployés par les dirigeants, les professeurs, le personnel, les anciens élèves et les étudiants. Je suis extrêmement fier de la coopération entre la WP Carey School et l’Institut national de comptabilité de Shanghai au cours des 20 dernières années. » dit Ben Shao, doyen associé pour les programmes et initiatives Asie-Pacifique. « Cette reconnaissance ne fera que nous motiver à continuer d’améliorer la qualité et la réputation de notre programme. J’attends avec impatience d’autres progrès à réaliser à l’avenir.

Les initiatives stratégiques de WP Carey en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) font déjà leur marque : l’école se classe n°8 pour l’ESG et n°5 pour l’empreinte carbone. Les classements mesurent la proportion d’heures d’enseignement des cours de base consacrés à l’éthique, aux questions sociales et environnementales et aux solutions climatiques, ainsi qu’aux objectifs de zéro émission nette de l’université.

« Après la pandémie de COVID-19 et d’autres événements mondiaux difficiles, WP Carey et SNAI ont le privilège de poursuivre leur partenariat sur cet EMBA de premier plan », a déclaré Kadan. « Au cours des 20 dernières années, l’accent mis sur la coopération internationale entre étudiants, établissements universitaires et entreprises a ouvert la voie aux programmes commerciaux américains en Chine. Nous perpétuerons cette tradition.