Le programme de « libération conditionnelle sur place » de Biden pour les immigrants sans papiers est suspendu. Ce qu’il faut savoir

Un programme de l’administration Biden qui faciliter la voie vers le statut légal Les demandes d’asile pour environ un demi-million de conjoints et beaux-enfants sans papiers de citoyens américains sont suspendues jusqu’au 23 septembre en raison d’un ordre d’un juge fédéral.

Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis continuent de recevoir des demandes pour le programme, connu sous le nom de « Keeping Families Together », bien que l’agence ne puisse rendre aucune décision pendant la pause.

Le Journal Sentinel s’est entretenu avec des experts juridiques et en immigration du Wisconsin sur les tenants et aboutissants du programme. Voici ce qu’il faut savoir.

Comment fonctionne le programme « Garder les familles ensemble », ou libération conditionnelle sur place ?

« Keeping Families Together » est un dispositif temporaire d’aide à l’immigration qui permet aux conjoints et aux beaux-enfants sans papiers de citoyens américains de demander un statut connu sous le nom de « libération conditionnelle sur place ». Ce dispositif a été introduit par l’administration Biden par le biais d’un décret exécutif en juin.

Le statut de libération conditionnelle permettrait à une personne de travailler et de demander une carte verte tout en restant aux États-Unis avec sa famille.

En règle générale, les immigrants sans papiers mariés à des citoyens américains sont obligés de quitter le pays pendant le processus de légalisation de leur statut, ce qui peut prendre environ cinq ans, selon Erin Barbato, directrice de l’Immigrant Justice Clinic à la faculté de droit de l’Université du Wisconsin.

Cela peut séparer les familles à statut mixte et leur causer d’immenses fardeaux émotionnels et financiers, y compris celles dont les membres de la famille sont sans papiers mais qui sont « bien établis » et « considérés comme faisant partie de notre communauté », a déclaré Barbato.

« Ils attendent dans les limbes pendant un temps incroyable qui pourrait être éliminé grâce à ce programme (de libération conditionnelle sur place) », a déclaré Barbato.

Si elle est accordée, la libération conditionnelle est généralement valable trois ans et n’est pas renouvelable. Si une personne n’est pas en mesure de modifier son statut après ces trois ans, elle perdra son autorisation légale de rester aux États-Unis.

Combien de personnes pourraient être admissibles à une libération conditionnelle sur place ?

Le Département de la sécurité intérieure estime que 550 000 personnes aux États-Unis pourraient être éligibles. Dans le Wisconsin, on estime que 70 000 personnes sont sans papiers et que 10 000 d’entre elles sont mariées à un citoyen américain, selon le Institut de politique migratoire.

Cependant, tous les immigrants sans papiers ne sont pas admissibles à ce programme.

Quelles sont les principales conditions pour être admissible à une libération conditionnelle ?

Si vous êtes le conjoint d’un citoyen américain, vous devez avoir été marié au plus tard le 17 juin 2024 et avoir vécu aux États-Unis en continu depuis au moins le 17 juin 2014.

Si vous êtes le beau-fils ou la belle-fille d’un citoyen américain, vous devez avoir un parent non citoyen qui a épousé un citoyen américain au plus tard le 17 juin 2024 et avant votre 18e anniversaire. Vous devez avoir été continuellement présent aux États-Unis depuis au moins le 17 juin 2024.

Les candidats doivent également être entrés dans le pays sans se présenter à un agent d’immigration et n’avoir aucun « antécédent criminel disqualifiant », entre autres exigences que vous pouvez découvrir sur le site Site Web de l’USCIS.

Qu’est-ce qui m’empêcherait d’obtenir une libération conditionnelle sur place ?

Les personnes qui ne sont pas admissibles au programme sont notamment :

Les gens qui ont libération conditionnelle anticipéeLes personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle anticipée peuvent déjà demander à modifier leur statut d’immigration sans quitter les États-Unis.

Les personnes qui sont entrées avec un visa et sont restées après l’expiration du visa.

Les personnes qui ont déjà été expulsées et qui sont revenues au pays sans s’être présentées à un agent d’immigration.

Les personnes ayant été condamnées pour un crime ou certains délits, comme la violence domestique ou la possession de plus de 30 grammes de marijuana. Pour plus d’exemples de casiers judiciaires disqualifiants, consultez le Site Web de l’USCIS.

Que va-t-il se passer maintenant que le programme de libération conditionnelle sur place est suspendu ?

Le programme est suspendu jusqu’au 23 septembre par ordre d’un juge fédéral en réponse à un procès intenté par 16 États dirigés par les républicains.

Pendant que le programme est suspendu, les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont continué d’accepter les demandes, mais n’accordent aucune demande de libération conditionnelle sur place.

En tant qu’avocate spécialisée en immigration chez Voces de la Frontera, Ruby De Leon n’est pas surprise de voir ce programme contesté en justice. Les programmes d’aide à l’immigration tels que le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants et le statut de protection temporaire ont également été temporairement bloqués dans le passé.

Alors que la pause se poursuit, Barbato a déclaré qu’elle et d’autres collègues continuent de travailler avec les clients pour demander une libération conditionnelle sur place dans l’espoir que la pause soit levée. En attendant, les clients ont toujours la possibilité de demander la résidence permanente en quittant les États-Unis

« Nous essayons d’être réalistes et de nous préparer à toutes les options », a déclaré Barbato.

Un programme qui faciliterait l’accès au statut légal pour les conjoints et les beaux-enfants sans papiers de citoyens américains est en pause jusqu’au 23 septembre. Les experts juridiques du Wisconsin Erin Barbato (à gauche) et Ruby De León (à droite) aident les familles à comprendre les tenants et aboutissants du programme.

Quels sont les risques d’une demande de libération conditionnelle sur place ?

Si vous craignez de révéler votre statut de sans-papiers au gouvernement, vous n’êtes pas seul.

De Leon et Barbato affirment que le risque d’expulsion est faible sous l’administration Biden tant que le demandeur n’a pas de casier judiciaire grave. En effet, l’administration actuelle s’est attachée à donner la priorité à l’expulsion des personnes qui ont un casier judiciaire grave ou qui représentent une menace pour la sécurité publique et la sécurité des frontières.

Cependant, l’administration changera l’année prochaine après les élections de novembre. Si la politique d’immigration de la nouvelle administration prévoit de donner la priorité à l’expulsion de toute personne se trouvant aux États-Unis sans autorisation, les demandeurs pourraient être exposés au risque d’expulsion si leur dossier n’est pas approuvé d’ici là.

Les experts juridiques ont déclaré qu’il est préférable pour les familles qui envisagent de faire une demande de contacter un avocat spécialisé en immigration qui peut les aider à comprendre leurs options et les risques.

Que dois-je faire si je suis un bénéficiaire du DACA et que j’envisage de postuler au programme de libération conditionnelle sur place ?

Les avocats spécialisés en immigration encouragent généralement les bénéficiaires du DACA à demander une libération conditionnelle anticipée plutôt que le programme Keeping Families Together. La libération conditionnelle anticipée est un document de voyage renouvelable qui permet à certains non-citoyens de revenir légalement aux États-Unis après avoir voyagé temporairement à l’étranger pour des raisons éducatives, professionnelles ou humanitaires.

Le programme de libération conditionnelle sur place, en revanche, n’est pas renouvelable et prendra fin automatiquement si une personne voyage en dehors des États-Unis.

Les bénéficiaires du DACA qui ont déjà obtenu une libération conditionnelle anticipée peuvent demander la résidence permanente depuis les États-Unis s’ils ont un conjoint ou un beau-parent citoyen américain.

Étant donné les différentes formes d’allègement auxquelles les bénéficiaires du DACA ont droit, il est recommandé à ces derniers de parler avec un avocat spécialisé en immigration pour discuter de leur situation individuelle.

Puis-je présenter une demande de libération conditionnelle sur place si je suis un demandeur d’asile ou si je fais l’objet d’une procédure d’expulsion ?

Oui, si vous remplissez toutes les conditions requises. Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis prendront en compte les informations pertinentes dans le cadre de votre procédure d’expulsion pour déterminer s’ils doivent ou non vous accorder une libération conditionnelle.

Si vous avez fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive mais que vous n’avez pas encore quitté les États-Unis, vous pouvez postuler à ce programme si vous remplissez les critères. Cependant, vous devrez prouver que vous n’êtes pas inéligible grâce à un processus appelé « présomption réfutable d’inéligibilité ». Vous pouvez consulter les détails du fonctionnement de ce processus sur le site Site Web de l’USCIS sous « Procédures d’expulsion et ordonnances d’expulsion ».

À quoi ressemble le processus de demande de libération conditionnelle sur place ?

Pour faire une demande de libération conditionnelle sur place, vous devrez remplir le formulaire I-131F en ligne et payer des frais de 580 $. Vous pouvez le faire en créer un compte myUSCISet en sélectionnant le formulaire « Demande de libération conditionnelle sur place I-131F pour certains conjoints et beaux-enfants non-citoyens de citoyens américains ».

Il vous sera demandé de télécharger une pièce d’identité avec photo, une preuve de la citoyenneté américaine de votre conjoint ou de votre beau-parent, ainsi qu’une preuve de votre lien avec le citoyen américain.

Il vous sera également demandé d’écrire une explication expliquant pourquoi vous êtes admissible au programme. Barbara Graham, avocate en immigration de Catholic Charities, recommande aux candidats d’écrire sur leur vie personnelle et d’inclure des informations telles que leurs liens avec la communauté, leur statut d’aidant et la durée de leur séjour aux États-Unis.

« Ils veulent voir que vous êtes venu ici », a déclaré Graham lors d’une récente séance d’information sur le programme à Milwaukee.

De plus, il vous sera demandé de prouver votre présence continue aux États-Unis au moyen de documents. Il peut s’agir de documents d’immigration indiquant la date de votre entrée, de reçus de loyer, de factures de services publics, de déclarations de revenus, de dossiers scolaires, d’hôpitaux ou de dossiers médicaux, entre autres. Pour une liste plus complète des documents potentiels que vous pouvez utiliser, consultez le Page FAQ sur le maintien de l’unité des familles.

Après avoir soumis votre demande, l’USCIS vous contactera pour les prochaines étapes. Vous devez subir des vérifications des antécédents, soumettre des données biométriques et passer des contrôles de sécurité publique et de sécurité nationale.

Comment trouver un avocat en immigration crédible à Milwaukee ou dans le sud-est du Wisconsin ?

Si vous ou un membre de votre famille êtes intéressé par le programme Keeping Families Together, les experts juridiques recommandent de contacter un avocat spécialisé en immigration crédible pour explorer vos options.

Catholic Charities a un liste d’avocats privés agréés. Pour vous assurer que votre avocat est crédible, vous pouvez également contacter Voix de la Frontera au 414-643-1620 du lundi au vendredi.

Pour toute question d’ordre général, Catholic Charities propose un guide vidéo expliquant comment remplir le formulaire de demande en anglais. Vous pouvez également contacter Voces de la Frontera pour toute question concernant le programme.

Des séances d’information sur ce programme ont lieu tous les mercredis à 15h00 au Catholic Charities au 1233 S. 45th Street à Milwaukee.

Voces de la Frontera organisera également une clinique juridique le dimanche 15 septembre à 10 heures dans son bureau de Milwaukee au 1027 S. 5th Street.

