Le programme de lecture d’été de la bibliothèque Sandwich se déroule jusqu’au 22 juillet – Shaw Local

Le district de la bibliothèque publique de Sandwich se prépare pour un programme de lecture d’été hors du commun appelé « Développez votre univers ». Marquez vos calendriers et préparez-vous pour un été rempli de livres, de prix et de plaisir.

Jusqu’au 22 juillet, les usagers de la bibliothèque sont invités à se lancer dans une aventure de lecture. Lisez vos livres préférés, explorez de nouveaux genres et débloquez des prix. Il y a des récompenses pour les enfants et les adultes, car la lecture ne connaît pas de frontières. Passez à la bibliothèque publique de Sandwich, inscrivez-vous au défi de lecture d’été et laissez la lecture commencer.

La bibliothèque de Sandwich remercie les sponsors de la communauté A&B Exteriors, Brenda’s Frozen Custard, Classic Cinemas, Johnny K’s et Rosati’s, qui ont contribué à rendre possible le défi de lecture d’été « Expand Your Universe » 2023.

Pour des informations et des mises à jour sur le programme, visitez sandwichpld.org ou appelez la bibliothèque au 815-786-8308. La bibliothèque publique de Sandwich au 925 S. Main St. à Sandwich.