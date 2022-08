Le programme de l’armée donne une seconde chance aux recrues peu performantes

FORT JACKSON, SC (AP) – Chaz Andrews a voulu rejoindre l’armée depuis l’âge de 19 ans, mais il a échoué plus de 10 fois au test académique du service au cours de la dernière décennie.

Maintenant, à 29 ans, Andrews pense qu’il a un vrai coup à passer, grâce à un nouveau programme de l’armée qui donne aux recrues moins performantes jusqu’à 90 jours d’instruction académique ou de conditionnement physique pour les aider à répondre aux normes militaires.

“Je ne voulais pas abandonner”, a-t-il déclaré lors d’une récente pause dans son horaire de classe à Fort Jackson, où il fait partie des plus de 300 recrues autorisées à s’enrôler dans le nouveau cours de préparation de l’armée. Et si Andrews, qui est de Brooklyn, New York, est capable d’augmenter son score au test, il sera autorisé à poursuivre sa formation de base.

Le programme, qui a débuté au début du mois d’août, est l’un des moyens par lesquels l’armée espère remplir les rangs alors qu’elle se débat avec des efforts de recrutement qui devraient être considérablement en deçà des objectifs cette année. Les responsables de l’armée ont décrit la situation comme désastreuse, certains prédisant que le service pourrait manquer de 10 000 à 15 000 soldats à son objectif de recrutement le 1er octobre, soit jusqu’à 18% à 25%.

Les responsables militaires, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car les totaux sont préliminaires et pourraient changer, ont déclaré que l’objectif initial de recrutement était de 60 000 cette année, mais des attentes plus réalistes l’ont ensuite fixé à environ 55 000. À un mois de la fin, les responsables prévoient qu’ils arriveront à environ 45 000, bien que cela puisse s’améliorer s’il y a une augmentation à la fin.

Le général James McConville, le chef de l’armée, s’est rendu à Fort Jackson vendredi pour un aperçu direct du programme pilote. Lui et d’autres ont reconnu les problèmes de recrutement et disent qu’ils sont dus à une confluence d’événements et de conditions.

La pandémie de coronavirus a tenu les recruteurs hors des écoles, des foires et autres événements publics, limitant leurs contacts en personne avec les étudiants.

Le chômage a été faible, d’autres emplois dans les entreprises sont bien rémunérés et offrent de bons avantages sociaux, et selon les estimations, seulement 23 % des jeunes âgés de 17 à 24 ans sont physiquement, mentalement et moralement qualifiés pour servir sans recevoir de dérogation. Les problèmes de comportement moral comprennent la consommation de drogue, les liens avec un gang ou un casier judiciaire.

Ces exigences académiques et physiques sont celles que le cours de préparation abordera.

«Nous avons des jeunes hommes et femmes qui veulent servir, qui ont des défis académiques et physiques ici. Et ce que nous voulons faire, c’est leur donner cette opportunité », a déclaré McConville. Il a ajouté que l’armée ne réduira pas les normes pour faire entrer davantage de recrues dans le service, mais fera plus pour aider les soldats à progresser.

À l’intérieur de la salle de classe, environ 30 recrues en treillis de l’armée sont dans leur première semaine de la session initiale de trois semaines. Au tableau, « TAXES » est griffonné en grosses lettres, et les élèves ont des problèmes de mathématiques liés à la taxe de vente de 6 %. Au bout du couloir, d’autres s’attaquent aux taux de vitesse, calculant le temps qu’il faudra pour parcourir certaines distances.

D’autres classes se concentrent sur la compréhension de la lecture et le vocabulaire. Les étudiants bénéficient de pauses d’étude et de temps personnel. Les recrues qui ont échoué à la norme de condition physique suivent des cours sur la nutrition, l’exercice, la physiothérapie, les habitudes de sommeil et d’autres compétences en matière de santé menant à une perte de poids sûre et saine.

L’entraînement physique est destiné aux recrues qui se situent entre 2 % et 6 % au-dessus des normes de graisse corporelle pour leur âge et leur sexe. L’armée autorise régulièrement les recrues à suivre une formation de base si elles ont dépassé jusqu’à 2%, car elles perdront automatiquement du poids et gagneront du muscle pendant la formation de base.

Les instructeurs – certains anciens sergents instructeurs – sont en uniforme mais portent des casquettes décontractées et ont atténué leur cadence normale. Notant que les sergents peuvent souvent être un peu abrasifs, les commandants ont déclaré qu’ils recherchaient plutôt ceux qui peuvent être des instructeurs matures avec de bons tempéraments et des compétences en communication.

Le sergent d’état-major. Jonathan Tenorio, qui était sergent instructeur et est maintenant instructeur, a déclaré qu’il s’agissait moins de crier et de diriger, et plus de parler et d’enseigner.

Mais c’est toujours l’armée.

Ainsi, les journées des élèves commencent vers 5 heures du matin et l’entraînement physique occupe la première place au programme. Ils apprennent également à porter leurs nouveaux uniformes, à marcher et à comprendre les grades et autres bases de la culture de l’armée. Et ils apprennent à vivre avec moins de temps sur les réseaux sociaux – ils n’ont leur téléphone que certaines parties de la journée, pas pendant les cours ou la nuit.

Chaque semaine, ils sont testés. Et toutes les trois semaines, ils peuvent passer à la formation de base s’ils réussissent le test académique de l’armée – qui s’appelle la batterie d’aptitude volontaire des services armés – ou s’ils répondent aux normes physiques. Ils peuvent rester dans le programme et continuer les tests jusqu’à 90 jours, mais doivent quitter l’armée s’ils ne réussissent pas d’ici là.

Brick. Le général Patrick Michaelis, le commandant de la base, a déclaré que beaucoup avaient du mal à réussir les tests. Le cours de préparation, a-t-il dit, n’enseigne pas les réponses au test, mais se concentre plutôt sur l’amélioration de leurs compétences en matière de test.

À l’extérieur de la salle de classe, le sous-lieutenant William Paschall, un instructeur de mathématiques, a déclaré qu’il avait vu des progrès. Au début de la semaine, il a demandé combien de personnes comprenaient un problème au tableau et peu de mains se sont levées. A la fin de la semaine, presque tous ont levé la main.

Jusqu’à présent, le taux de réussite est élevé. Dans le programme académique, 75% des 333 élèves testés jusqu’à présent ont amélioré au moins une catégorie, ce qui peut leur permettre de passer à la formation de base. Dans le programme de conditionnement physique, 73 des 152 élèves qui ont commencé le programme ont déjà atteint l’objectif et ont pu passer à l’entraînement de base.

Une douzaine d’étudiants ont rencontré McConville, lui racontant leurs histoires individuelles. La plupart ont dit qu’ils essayaient d’entrer dans l’armée depuis quelques années, mais qu’ils avaient été bloqués par le test académique. “Cela me donne une seconde chance”, a déclaré l’un d’eux. D’autres ont parlé de la recherche d’une vie meilleure et d’un bon travail et, comme l’a dit l’un d’eux, “ma dernière opportunité de sortir de la ville dans laquelle je vivais”.

Daysia Holiday, 23 ans, a déclaré que son objectif était de devenir un béret vert. Elle a passé le test académique et a échoué trois fois au cours des deux dernières années, et considère cela comme sa meilleure chance. Holiday, de Baton Rouge, en Louisiane, a déclaré que beaucoup de ses camarades n’étaient pas sortis du lycée, certains étant “morts ou en prison”, et elle veut donner l’exemple à ses cinq frères et sœurs plus jeunes.

Au fil du temps, McConville a déclaré qu’il s’attend à ce que le programme se développe. Les commandants disent qu’ils pensent pouvoir envoyer jusqu’à 10 000 personnes dans les cours, et cela pourrait être installé dans trois autres bases d’entraînement de l’armée. D’autres changements pourraient élargir le cours afin que ceux qui échouent à la fois aux exigences de condition physique et au test scolaire puissent être admis. À l’heure actuelle, les recrues doivent satisfaire aux normes dans l’un des deux.

Après une semaine de cours, Andrews est optimiste. “J’essaie de faire ça depuis que j’ai 19 ans”, a-t-il déclaré.

Réussira-t-il ? “Oui, très certainement,” dit-il. “C’est très utile.”

Lolita C. Baldor, L’Associated Press