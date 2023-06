Le programme de la GRC de New Kelowna vient réduire la criminalité chez les jeunes

Avec l’été ici et l’école terminée, la GRC de Kelowna intensifie ses efforts pour empêcher les jeunes de commettre des crimes.

Un programme d’agents de jeunesse est en cours de mise en œuvre, après que la police a déclaré qu’il y avait un « sens de la communauté » que davantage de mineurs ont été impliqués dans des crimes au cours des dernières semaines, principalement dans le centre-ville et à Rutland.

Un communiqué de la GRC indique que l’objectif principal du programme sera de «diminuer le risque de crimes contre les biens et d’accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics».

« Nous avons entendu de la part de la communauté qu’il y a des inquiétudes concernant les problèmes de violence, de criminalité et de désordre social chez les jeunes », a déclaré le Sgt. Andrew Hunter. Nous prenons ces préoccupations au sérieux et mettons en œuvre des mesures pour résoudre ces problèmes.

Les agents dialogueront de manière proactive avec les jeunes dans les zones à fort trafic autour de la ville, principalement les parcs et les plages.

Certains reconnaîtront peut-être les visages familiers des agents impliqués, car ce seront les mêmes agents de sécurité communautaire pour les jeunes qui travaillent avec les élèves pendant l’année scolaire.

On s’attend à ce que ce programme allège la pression sur les agents des services généraux, leur permettant de répondre aux nombreux appels qui arrivent tout au long de la journée.

Les agents jeunesse travailleront avec des programmes comme Youth Probation, Youth Crown, Boys and Girls Club et Foundry pour donner aux jeunes les ressources dont ils ont besoin.

