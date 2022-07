Le programme de Kelowna vise à soutenir les jeunes incarcérés souffrant de lésions cérébrales, à prévenir la récidive

Selon des chercheurs médicaux, les personnes atteintes de lésions cérébrales sont deux fois et demie plus susceptibles d’être incarcérées. Un nouveau programme dans le centre de l’Okanagan vise à apporter un soutien aux jeunes atteints de lésions cérébrales qui ont des démêlés avec le système de justice pénale, afin qu’ils puissent changer de voie avant que cela n’ait un impact durable et permanent sur leur vie.

La directrice exécutive de Brain Trust, Amanda McFarlane, a déclaré à Black Press Media qu’il est plus facile pour les jeunes souffrant de lésions cérébrales de se rétablir et de sortir du système judiciaire, car ce système est plus indulgent. Il est également plus facile pour les jeunes de changer les anciens schémas car leur cerveau se développe, a-t-elle déclaré.

Brain Trust Canada est un organisme de bienfaisance qui fournit des services aux personnes vivant avec des lésions cérébrales, et le nouveau programme pour les jeunes est une extension de son programme de prévention et de réduction du crime. L’objectif du programme est d’aider les jeunes à surmonter les défis juridiques, éducatifs et sociaux auxquels ils sont confrontés.

Premièrement, le programme aidera les jeunes à rétablir des relations de confiance et à commencer à répondre aux besoins non satisfaits. Ensuite, l’équipe aidera les jeunes à briser tous les schémas qui mènent à leurs démêlés avec la loi.

Les jeunes du programme auront également un défenseur qui se présentera lors des interactions avec la police pour expliquer leur blessure et les aider à communiquer.

Jusqu’à présent, un bénévole qualifié ayant une expérience vécue a renforcé le rôle de défenseur, et McFarlane espère voir le nombre de membres augmenter si le programme peut obtenir plus de financement.

McFarlane a déclaré que la plupart des jeunes avec lesquels elle travaille et qui ont été impliqués dans le système de justice pénale ont besoin d’un soutien complet, car les lésions cérébrales se chevauchent souvent avec d’autres vulnérabilités, telles que les traumatismes et la toxicomanie.

“Nous avons ces grandes boîtes [prisons] plein de gens qui sont juste traumatisés et j’ai un problème avec ça. C’est pourquoi je suis vraiment passionné par ce programme. Alors, j’ai pensé, d’accord, pouvons-nous empêcher un grand nombre de personnes d’entrer dans ce système dont nous savons qu’elles ne pourront jamais sortir ? »

Souvent, les programmes qui soutiennent les personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances ou une maladie mentale ne sont pas équipés pour fournir les services dont une personne ayant une lésion cérébrale a besoin, comme le soutien de la parole et du langage. Pourtant, de nombreuses personnes atteintes d’un problème de santé mentale préexistant qui contractent une lésion cérébrale se voient refuser des services neurologiques, a-t-elle déclaré.

“Neuf fois sur 10, ils diront ‘désolé, vous aviez une condition préexistante, donc vous appartenez réellement à [the mental health team’s] charge de travail », a déclaré McFarlane.

Les personnes atteintes de lésions cérébrales risquent de développer un trouble lié à l’utilisation de substances pour diverses raisons. Un problème clé est la neuropathie causant une douleur extrême dans tout le corps, a déclaré McFarlane. Parfois, les gens se tournent vers les stupéfiants de rue lorsqu’ils quittent l’hôpital après avoir subi une lésion cérébrale parce qu’ils n’ont pas reçu un soutien adéquat pour vivre avec leur douleur chronique.

Un autre défi : à moins qu’un médecin n’enregistre la lésion cérébrale comme “modérée à grave”, une personne atteinte d’une lésion cérébrale ne sera admissible à aucun service financé par le gouvernement, a déclaré McFarlane.

L’accès aux soins de santé n’est pas égal pour tout le monde, donc ce besoin de documentation laisse de nombreuses personnes atteintes de lésions cérébrales sans le soutien dont elles ont besoin, a-t-elle déclaré. Les chercheurs sont sur le point de développer des outils de dépistage pratiques pour identifier les personnes atteintes de lésions cérébrales sans papiers afin qu’elles puissent recevoir les services dont elles ont besoin, a ajouté McFarlane.

Les lésions cérébrales s’ajoutent également à toutes les inégalités du système de justice pénale, telles que la surreprésentation des Autochtones en prison, a déclaré McFarlane.

Les fondations communautaires et la branche intérieure sud de United Way BC financent le programme pilote par le biais de son programme Youth Grant Initiative. Les subventions de cette année pouvant atteindre 2 000 $ financeront un total de 13 initiatives conçues et dirigées par des jeunes dans la région, selon le communiqué de presse de United Way.

Son comité d’examen dirigé par des jeunes a décidé de soutenir ce programme avec la subvention, a déclaré la coordonnatrice des investissements communautaires de l’intérieur du sud de United Way, Naomi Woodland.

Le groupe de prévention de la criminalité chez les jeunes a reçu le financement au cours du mois dernier, et le programme sera probablement en mesure de communiquer des informations sur ses résultats dans les six prochains mois, a déclaré Woodland. Avec des résultats positifs, Woodland espère que le programme pourra se développer avec plus de financement.

“Je pense personnellement que cela fonctionnera probablement comme un programme pilote et que cela attirera, espérons-le, de futurs financements dans les prochaines années. Donc, j’espère que nous serons en mesure de soutenir plus de jeunes loin du système de justice pénale et dans des situations de vie plus significatives.

