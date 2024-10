Le programme de garde d’enfants gratuit du Nouveau-Mexique apporte le soulagement dont des millions de familles américaines ont besoin

SANTA FE, NM — Des dizaines de millions d’électeurs ont déjà voté lors de l’élection, avec le coût de la vie en tête. Pour de nombreuses familles, la garde d’enfants est souvent la tâche la plus importante.

Maggie Wright-Oviedo et son mari, JJ Oviedo, vivent à Santa Fe avec leurs deux jeunes enfants, le bébé Patricio et Uriel, un enfant en bas âge. Grâce à un programme d’État lancé lors de la reprise après la pandémie, ils ne paient rien pour la garde d’enfants.

« Sans cela, nous aurions beaucoup de difficultés, et grâce à cela, nous y parvenons », a déclaré Wright-Oviedo, 41 ans, qui est à la fois infirmière à domicile et intervenante en prison, tandis que JJ, 42 ans, travaille dans une famille. ranch, nettoie des tapis pour une entreprise locale et est musicien. «C’est la différence», dit-elle. « C’est la clé. »

Maggie Wright-Oviedo estime que sa famille consacrerait au moins la moitié de son salaire net à la garde d’enfants sans le programme de l’État.

Il s’agit d’une victoire politique marquante pour la gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham, qui a fait campagne sur la question en 2018 et a été réélue en 2022 – ainsi qu’un résultat que les deux campagnes présidentielles disent vouloir atteindre, d’une manière ou d’une autre, pour les ménages. à l’échelle nationale.

La vice-présidente Kamala Harris propose de plafonner les frais de garde d’enfants à 7 % des revenus des familles qui travaillent, ainsi que un crédit d’impôt pour enfants élargi pouvant aller jusqu’à 6 000 $ pour ceux qui ont des nouveau-nés. L’ancien président Donald Trump n’a pas présenté de législation spécifique, mais il a déclaré que les revenus provenant de droits de douane beaucoup plus élevés seraient bénéfiques. « prendre en charge » les frais de garde d’enfants – une perspective de nombreux économistes doutent; son colistier, qui soutient un crédit d’impôt pour enfants de 5 000 $a suggéré les proches pourraient aider davantage.

Le programme du Nouveau-Mexique est encore nouveau et il serait difficile de le reproduire à l’échelle nationale ou dans d’autres États sans une source de financement durable, affirment les experts. Mais ses premiers succès – et sa popularité bipartite – montrent à quel point une subvention gouvernementale généralisée peut être transformatrice pour les jeunes familles.

Aux termes d’un amendement constitutionnel approuvé il y a deux ans par 70 % des électeurs, 1,25 % de la valeur marchande de fin d’année des biens de l’État Fonds permanent de concession de terres est maintenant attribué vers l’éducation de la petite enfance et l’école publique. La dotation, créée lorsque le Nouveau-Mexique est devenu un État en 1912, est financée par des impôts sur les revenus provenant de ressources non renouvelables, principalement les réserves de pétrole et de gaz.

Le fonds permanent canalise désormais plus de 150 millions de dollars des producteurs de combustibles fossiles vers des subventions pour la garde d’enfants, estiment les responsables de l’État. Les résidents gagnant jusqu’à 400 % du seuil de pauvreté fédéral, soit un revenu annuel du ménage d’environ 124 000 $, ont désormais droit à une garde d’enfants gratuite et toute quote-part existante est supprimée. Avec l’État revenu médian des ménages de 62 000 $ à environ la moitié de ce seuil, plus de 30 000 familles en bénéficient désormais.

Le programme rapporte déjà des dividendes à l’économie du Nouveau-Mexique, a déclaré Elizabeth Groginsky, que Lujan Grisham a nommée première secrétaire du Département d’éducation et de garde de la petite enfance de l’État.

L’aide « aide les parents et les tuteurs à rejoindre ou à rester sur le marché du travail, à poursuivre leurs études, à progresser professionnellement, à épargner pour un acompte sur une maison et à créer une stabilité financière », a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant que la participation au marché du travail des mères de jeunes enfants. enfants « a également dépassé de loin la moyenne nationale » depuis le déploiement du financement.

Maggie Wright-Oviedo est à l’aube de la « génération sandwich » des soignants responsables des enfants ainsi que des parents vieillissants.

Pour les ménages américains de la classe moyenne, les frais de garde d’enfants varient généralement de 8% à 19% des revenus du ménage par enfantselon les estimations du ministère du Travail, au-dessus du maximum de 7 % recommandé par le gouvernement fédéral. Alors que les prix se sont stabilisés l’année dernière, la famille moyenne payé environ 11 600 $ pour la garde d’enfants en 2023, 10 % du salaire d’une famille mariée au revenu médian et 32 ​​% de celui d’un parent célibataire au revenu médian, estime le groupe de défense Child Care Aware of America.

Sans ce soutien, a déclaré Wright-Oviedo, sa famille dépenserait 2 600 dollars par mois pour la garde d’enfants, soit au moins la moitié de son salaire net. Lorsqu’elle a appris que le scrutin était passé, elle s’est rappelée : « J’ai pleuré. C’était un grand soulagement, car nous ne savions pas comment nous allions procéder.

Sa famille vit toujours d’un chèque de paie à l’autre, a-t-elle dit, mais ils ont commencé à rembourser pour la première fois leurs dettes liées aux prêts étudiants et aux congés de maternité, et ils ont récemment acheté une voiture fiable. Ils louent chez un parent mais espèrent bientôt commencer à construire leur propre maison.

Même si Wright-Oviedo n’a plus à se soucier des frais de garde d’enfants, elle soutient toujours Harris, citant ses propositions en matière de soins de santé, qui comprennent pardonner la dette médicale pour des millions de personnes, étendre la couverture des soins à domicile et élargir les efforts pour faire baisser les prix des médicaments.

Wright-Oviedo a déclaré que ses parents plus âgés étaient toujours indépendants, mais elle a reconnu qu’elle était sur le point de la « génération sandwich » dont Harris a parlé — ceux qui s’occupent simultanément des enfants et des parents vieillissants. Comme les coûts des soins aux personnes âgées continuent de dépasser l’inflationle ticket démocrate considère cette circonscription comme la clé de la victoire.

« Nos mamans aimantes ont presque 70 ans », a noté Wright-Oviedo, et beaucoup de ses proches se « démènent » déjà pour subvenir à leurs propres besoins financiers. « Quiconque s’occupe d’un enfant en bas âge et d’un bébé sait que vous ne pouvez pas simplement confier un bébé et un enfant en bas âge à votre parent vieillissant et lui dire : « OK, à dans huit heures » », a-t-elle déclaré.

Le modèle du Nouveau-Mexique n’est peut-être pas facile à étendre, a déclaré Taryn Morrissey, professeur de politique publique à la School of Public Affairs de l’American University. La dotation de l’État est unique, et « d’autres endroits n’ont tout simplement pas les fonds nécessaires », a-t-elle déclaré.

« Il existe d’autres États qui contribuent avec leurs propres fonds nationaux et locaux aux subventions pour la garde d’enfants, soit pour élargir l’éligibilité, soit pour augmenter les taux de remboursement afin de payer des soins de haute qualité », a déclaré Morrissey, « mais cela coûte cher. »

Le programme du Nouveau-Mexique a également rendu permanente une augmentation de salaire pour les travailleurs des garderies qui avait initialement été financée par une aide fédérale temporaire en cas de pandémie. Les employés débutants gagnent désormais au moins 15 dollars de l’heure et les enseignants principaux 20 dollars, soit une augmentation d’environ 30 %, selon le bureau du gouverneur.

Avant le changement, de nombreux « enseignants devaient avoir un deuxième emploi dans un fast-food, et ce n’était pas acceptable », a déclaré Deyanira Contreras, directrice de Kids Campus Santa Fe, un établissement d’éducation préscolaire où plus de 90 % des élèves les familles ont droit à des services de garde d’enfants gratuits.

Randy Orona-Torres, le principal enseignant de la maternelle au Kids Campus, reprenait ses quarts de travail chez McDonald’s. Aujourd’hui, il gagne 7 dollars de plus de l’heure et l’État finance son baccalauréat en éducation de la petite enfance, grâce aux bourses du département de la petite enfance. « Je ne vois pas [teaching] comme une lutte », a-t-il déclaré.

Contreras a déclaré que les enseignants du Kids Campus gagnent désormais plus que les enseignants des écoles publiques du Nouveau-Mexique. Les titulaires d’un baccalauréat peuvent gagner 59 000 $ par an, et ceux qui possèdent une maîtrise peuvent gagner 65 000 $.

« Avant, les gens pensaient que les éducateurs de la petite enfance étaient comme des baby-sitters, mais maintenant ils nous donnent le bon traitement », a déclaré Orona-Torres. «Nous sommes aussi des éducateurs.»