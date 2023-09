Le programme de formation se concentre sur les médecins de famille, les experts appellent à une refonte

Au milieu d’une pénurie toujours croissante de médecins de famille, une université ontarienne espère commencer à inverser la tendance avec un programme dédié – mais certains experts affirment que pour résoudre le problème à long terme, nous devrons peut-être réinventer complètement notre système de santé.

Ce mois-ci, les étudiants en médecine de première année commencent leur formation pour devenir médecins de famille – dans le cadre d’un tout nouveau programme innovant visant à remédier à la pénurie critique de médecins généralistes.

Bien que cela soit un besoin urgent, de moins en moins de diplômés des écoles de médecine choisissent la médecine familiale.

Ceci à une époque où 6,5 millions de Canadiens n’ont désormais pas accès aux soins primaires et où le pays devrait manquer de 30 000 médecins de famille d’ici 2028.

« Cela signifie que pour ces personnes, la porte d’entrée du système de santé est fermée », a déclaré la Dre Tara Kiran, médecin de famille et chercheuse à l’hôpital St. Michael’s, à CTV National News. « Ils se retrouvent donc sans nulle part vers qui se tourner s’ils tombent malades, ni même pour les garder en bonne santé et gérer leurs maladies chroniques. Ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.

Le fils de Julie Kristoff, maintenant âgé de 18 ans, est sur la liste d’attente en ligne du Québec depuis près de deux ans.

« Tout le monde se sent submergé de patients, leurs listes sont pleines », a-t-elle déclaré à CTV National News. « Nous ne savons pas vraiment comment gérer même de petits problèmes pour une personne en bonne santé. »

On leur a conseillé de se rendre dans une clinique sans rendez-vous s’ils avaient besoin d’être référés à un spécialiste à tout moment.

« Il n’a certainement pas de continuité dans les soins », a-t-elle déclaré. « Que faisons-nous si nous avons besoin d’une ordonnance ? Ce sont des problèmes qu’un médecin généraliste pourrait très facilement traiter. »

La pénurie de médecins de famille est l’une des forces motrices du nouveau programme qui sera lancé en septembre à Lakeridge Health, un campus satellite de l’Université Queen’s.

Chaque étudiant inscrit au programme s’est engagé à devenir médecin de famille après avoir terminé ses études – une approche unique en matière de formation médicale.

« Ce qui est vraiment étonnant avec ce programme, c’est que nous changeons la façon dont l’éducation médicale est dispensée », a déclaré le Dr Randy Wax, chef de cabinet de Lakeridge Health, à CTV National News. « Nous nous assurons que ces étudiants deviendront médecins de famille et que dès qu’ils auront terminé le programme, ils seront sur place et contribueront à résoudre le problème.

Jane Philpott, ancienne ministre fédérale de la Santé, est doyenne des sciences de la santé à l’Université Queen’s. Elle affirme que dans les programmes traditionnels, seulement 30 pour cent des diplômés des facultés de médecine choisissent la médecine familiale comme premier choix de résidence.

Ce nombre n’a fait que diminuer au cours de la dernière décennie, a déclaré Philpott.

« Cela s’explique en partie par le fait qu’il y a tellement de spécialités parmi lesquelles choisir, donc ils sont submergés. Certaines sont liées à la rémunération, d’autres aux conditions de travail des médecins de famille, d’autres encore sont liées au fait que nous Nous n’avons pas fait la promotion adéquate de la médecine familiale au sein de notre système universitaire », a-t-elle déclaré.

L’un des plus grands avantages de ce nouveau programme, dit Wax, est qu’il « nous donne beaucoup plus de latitude pour préparer un programme qui les prépare vraiment, une fois qu’ils auront fini, à devenir des médecins de famille complets ».

Dans d’autres programmes de médecine, où l’on ne sait pas quelle direction les étudiants pourraient prendre par la suite dans leur apprentissage, il faut proposer une plus grande variété de cours, a-t-il expliqué. Mais ils ont pu concentrer leurs programmes sur la préparation des étudiants au rôle spécifique de médecin de famille.

« Ils travaillent dans les cliniques communautaires pendant la semaine – cela n’a jamais été fait au Canada et nous croyons que cela a beaucoup de potentiel », a déclaré Philpott.

Wax a rencontré les étudiants de première année lors de la semaine d’orientation et s’est dit frappé par leur passion pour le domaine.

« C’est, je pense, différent des autres cohortes », a-t-il déclaré. « Ils sont motivés et déterminés à résoudre la pénurie de médecins de famille en Ontario et au Canada.

Le gouvernement a proposé d’autres remèdes pour le système de santé, notamment une immigration accélérée pour des centaines de travailleurs de la santé, même si la reconnaissance des qualifications des médecins étrangers peut encore prendre des années.

Mais certains experts recherchent une solution plus complète.

ET SI TROUVER UN MÉDECIN DE FAMILLE ETAIT AUSSI SIMPLE QUE D’INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE PUBLIQUE ?

Kiran, professeur agrégé à l’Université de Toronto et médecin de famille, estime que nous avons besoin d’une refonte du système de soins primaires en difficulté.

« Dans notre système actuel, nous avons les « nantis » et les « démunis » », a-t-elle déclaré.

Elle propose que nous passions à un système qui garantisse l’accès aux soins primaires pour chaque Canadien.

« Lorsque vous emménagez dans un nouveau quartier, vos enfants ont automatiquement la garantie d’avoir accès à l’école publique locale », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin de ce type de système de soins primaires, où les gens ont le droit de recevoir des soins. »

Avec un système similaire à celui que nous utilisons pour l’éducation publique, les Canadiens se verraient immédiatement garantir un accès aux soins primaires dans une clinique en équipe dans leur région, au lieu d’avoir à chercher eux-mêmes un fournisseur de soins primaires.

« Votre enfant doit pouvoir fréquenter une école publique, vous n’êtes pas obligé d’utiliser Google, d’appeler, de mendier », a souligné Philpott. « Mais nous n’avons pas fait cela pour les soins primaires. »

Les cliniques en équipe permettraient aux patients de recevoir des soins non seulement de la part de médecins de famille, mais également d’infirmières praticiennes et d’autres professionnels de la santé de soins primaires. Lors de discussions avec des membres du public en Ontario et en Colombie-Britannique, des patients ont suggéré que même dans ce modèle, la capacité de choisir leur médecin pourrait toujours être maintenue en permettant aux patients de choisir de rester avec un ancien fournisseur s’ils déménagent, ou de choisir le clinicien spécifique qu’ils préféreraient dans une clinique, a déclaré Kiran.

La formation d’un plus grand nombre de médecins de famille est certainement quelque chose qui aidera le système de santé, a-t-elle déclaré – mais elle croit qu’un plus grand nombre de médecins ne suffira pas à résoudre les problèmes d’accès.

« Nous ne serons tout simplement pas en mesure de répondre aux besoins si nous continuons à faire les choses comme nous le faisons actuellement. »

Les soins primaires constituent la première ligne de défense de notre système de santé, et si les Canadiens ne peuvent y accéder, de petits problèmes peuvent se transformer en un fardeau bien plus lourd pour le système dans son ensemble, a expliqué Kiran.

« Toutes sortes de choses s’effondrent », a déclaré Kiran. « (Pas d’accès aux soins primaires) signifie que vous ne pouvez pas obtenir de soins pour une nouvelle maladie, mais cela signifie également que vous ne recevez pas les soins recommandés pour les maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension artérielle, des soins qui, nous le savons, pourraient aider à maintenir et cela signifie également que les personnes qui ne bénéficient pas de soins primaires ne subissent pas les tests ou le dépistage recommandés, nécessaires à leur bonne santé.

Cela signifie un fardeau plus lourd pour les hôpitaux si des millions de Canadiens sont incapables de détecter et de traiter les infections et les maladies à un stade précoce.

Garantir les soins primaires n’est pas un concept non testé : des modèles similaires existent dans des pays comme la Finlande et la Norvège, a déclaré Kiran.

« Par exemple, en Finlande, tous les membres de la population sont automatiquement inscrits dans leur centre de santé local », a-t-elle déclaré. « Désormais, ils peuvent déménager et choisir d’aller dans un autre centre de santé, mais l’accès à leur centre de santé local leur est automatiquement garanti. »

Philpott affirme qu’un modèle de soins de santé similaire à celui décrit par Kiran ne pourrait être mis en œuvre qu’avec une nouvelle loi régissant les soins de santé.

« Si vous regardez de nombreux pays dans le monde où les gens ont un accès universel aux soins primaires, cela est fondé sur la législation fédérale, et je dirais que c’est ce dont nous avons besoin au Canada », a-t-elle déclaré.

« Il y a un sentiment croissant parmi le public qui se demande : « quel genre de pays sommes-nous qui laissons 20 à 25 pour cent de notre population sans accès aux soins ? Nous ne laisserions pas 20 à 25 pour cent de nos enfants (aller) sans accès aux écoles publiques, nous avons pu mettre en place un système scolaire public auquel tout le monde a accès, pourquoi ne pouvons-nous pas développer des systèmes où chaque Canadien a accès à premiers soins? »

Les partisans soutiennent qu’investir davantage d’argent dans le système de soins primaires serait rentable à long terme : pour chaque dollar dépensé, beaucoup plus d’argent serait économisé si la prévention conduisait à moins de cancers et de maladies chroniques.

Une refonte à cette échelle est non seulement « faisable », mais « plus abordable que ce que nous faisons actuellement », déclare Philpott.

« Mais cela nécessitera une volonté politique significative. »

Entre-temps, Philpott vise à recruter davantage d’étudiants qui cherchent à devenir l’avenir de la médecine familiale.