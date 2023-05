Le programme de déjeuners d’été de United Way of Whiteside County commence le 31 mai – Shaw Local

ROCK FALLS – United Way of Whiteside County organisera son programme hebdomadaire de déjeuners d’été Feed Our Children de midi à 12h30 les mercredis du 31 mai au 9 août.

Le programme est gratuit et ouvert aux enfants de tous âges.

« Nous sommes ravis de lancer la 22e année de Feed Our Children et de fournir ce service vital aux enfants du comté de Whiteside », a déclaré Keri Olson, PDG de United Way of Whiteside County. « Nous reconnaissons que la faim ne s’arrête pas pendant les mois d’été, c’est pourquoi nous nous engageons à fournir des repas gratuits aux enfants. »

En 2022, Feed Our Children a servi plus de 21 000 repas, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente. Malheureusement, le programme est confronté à des défis importants cette année, car la réduction des prestations SNAP pour de nombreuses familles en situation d’insécurité alimentaire et la hausse des coûts d’épicerie devraient augmenter la demande de repas.

« Nous sommes reconnaissants du soutien de nos donateurs et partenaires qui ont rendu ce programme possible », a déclaré Olson. « Leur générosité témoigne de l’esprit bienveillant de notre communauté et d’un engagement à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le comté de Whiteside. »

Le programme fournira des repas aux enfants qui ne peuvent pas manger pendant l’été. Il n’y a pas de conditions d’inscription ou de qualifications. Les repas sont servis sur 18 sites à travers le comté de Whiteside.

Ils sont:

Érié – Bureau du village

Fulton – Première église réformée

Lyndon – Parc Richmond

Milledgeville – Bibliothèque publique

Morrison – Centre communautaire Crossroads

Prophetstown – Place de l’éclipse

Rock Falls – Bureau principal de Coloma Homes, entrée de l’école Merrill, bibliothèque publique de Rock Falls et parc Wallingford

Sterling – Broadway Methodist, Latin American Social Club, The Salvation Army, Scheid Park Shelter, St. Paul Lutheran, Sterling Public Library back lot et Ster-Lynn Apartments

Tampico – bâtiment communautaire

Pour information, visitez uwwhiteside.orgappelez le 815-625-7973 ou envoyez un courriel à [email protected].

Logo du programme de repas Feed Our Children (Photo fournie par Centraide du comté de Whiteside)