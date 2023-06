Le programme de coupons du marché agricole de la Colombie-Britannique est de retour pour une autre saison

La Colombie-Britannique poursuit son programme Farmers’ Market Nutrition Coupon pour une autre année.

Lancé pour la première fois en 2021, avec 3 millions de dollars sur trois ans, le programme de coupons aide les personnes et les familles à faible revenu, y compris les personnes âgées, « à accéder à des aliments frais et nutritifs provenant des marchés de producteurs locaux », a déclaré samedi le ministre de la Santé Adrian Dix dans un communiqué de presse ( 17 juin).

« Le programme améliore non seulement la nutrition et prévient les maladies chroniques, mais renforce également les liens communautaires et réduit l’isolement social. »

Le BC Farmers’ Market Nutrition Coupon Program est un programme d’alimentation saine qui soutient les marchés de producteurs et vise à renforcer la sécurité alimentaire dans toute la Colombie-Britannique. Cette année, le programme fonctionne dans environ 85 communautés à travers la Colombie-Britannique

En 2021, le programme a aidé 1 982 personnes âgées. Il a plus que doublé en 2022 pour venir en aide à 4 091 personnes âgées. En 2022, le programme a également aidé 10 152 ménages, contre 6 684 en 2021.

Wylie Bystedt, présidente de la BC Association of Farmers Markets, a déclaré que le programme soutient à la fois la communauté et investit dans les agriculteurs.

« Nos agriculteurs cultivent des aliments frais, qui nourrissent des familles, des aînés et des femmes enceintes partout dans la province. Les marchés de producteurs sont un lieu rempli de joie.

Le programme a été lancé pour la première fois dans le cadre du financement de fin d’année 2021-2022 de 12 millions de dollars, dont 3 millions de dollars pour aider à augmenter le nombre d’aînés participant au programme sur trois ans. C’est 1 million de dollars chaque année.

Maintenant dans sa deuxième année de financement, le programme est à pleine capacité.

