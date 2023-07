Le programme de contrôle des moustiques revient dans le centre de l’Okanagan

Le contrôle des moustiques sera sur place et mettra en place des bassins de capture dans toute la région. (RDCO/Soumis)

Espérons que les résidents du centre de l’Okanagan entendront un peu moins de bourdonnement dans leurs oreilles cet été grâce à un programme de lutte contre les moustiques.

Le personnel du district régional sera sur leurs scooters ce week-end pour déposer des sachets solubles dans l’eau contenant des larvicides contre les moustiques dans des bassins collecteurs en bordure de route, dans le but de contrôler la population d’insectes.

Si une reproduction active est trouvée dans l’un des quelque 12 000 bassins distribués, le larvicide est répandu dans l’eau, tuant les larves dans les 24 heures.

Les bassins seront mis en place dans Kelowna, Lake Country, Peachland, la Première Nation de Westbank, la communauté de Sunset Ranch dans la zone électorale du centre de l’Okanagan Est et une petite partie des domaines de West Kelowna à West Kelowna.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

District régional du centre de l’OkanaganVille de Kelowna