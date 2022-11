Le programme de cadeaux pour l’adoption d’un grand-parent de Crystal Lake s’étend aux dîners de Thanksgiving – Shaw Local

Cette semaine, il y a deux ans, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont empêché les gens de se rassembler pour les vacances.

Les fermetures n’ont fait qu’aggraver la tristesse, la dépression et la solitude déjà ressenties par de nombreuses personnes âgées vivant dans des établissements de soins assistés, y compris Anita Thompson.

Thompson vit au Lutheran Social Services of Illinois’ Gable Point Senior Housing à Crystal Lake.

Pendant la pandémie, il n’y a eu aucun rassemblement pour quoi que ce soit, y compris pour Thanksgiving. Les résidents ne pouvaient même pas s’asseoir dehors sur les bancs, a déclaré Thompson.

Mais cette année, avec la levée des restrictions et grâce aux efforts de Jacci Richards, résidente de Crystal Lake, fondatrice de l’association à but non lucratif entièrement bénévole Fisher Outreach Group Inc., Thompson et environ 45 de ses concitoyens ont partagé un dîner de Thanksgiving fait maison avec toutes les fixations samedi.

“Lorsque nous organisons un événement comme celui-ci, cela rassemble les gens”, a déclaré Thompson. « Ça change l’ambiance du bâtiment. Cela remplit le bâtiment d’amour, de gratitude et d’attention.

Richards a déclaré que dans les jours qui ont précédé le dîner, elle était occupée à collecter tous les dons, à cuisiner cinq dindes et à préparer les plats d’accompagnement et les desserts traditionnels. Les dindes et autres plats ont été fournis par MBI Cares, la branche philanthropique de la société technologique basée à Woodstock, et d’autres individus et organisations locaux, a-t-elle déclaré.

Des bénévoles servent les résidents lors d’un dîner de Thanksgiving au Gable Point Senior Housing le samedi 19 novembre 2022 à Crystal Lake. (Karen Naess pour Shaw Local)

Elle et quelques aides ont dressé des tables avec des compositions florales, données par un fleuriste à la retraite, ainsi que de l’argenterie et des assiettes en verre données par l’église luthérienne Prince of Peace à Crystal Lake. D’autres plats et articles pour compléter le dîner ont été donnés par divers membres et organisations de la communauté – “trop ​​nombreux pour compter”, a déclaré Richards.

Des bénévoles ont livré des repas à ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas quitter leur appartement.

La journée « s’est parfaitement déroulée », a déclaré Richards lundi.

Jennifer LaPorte, de Crystal Lake, l’ancienne coordonnatrice des services sociaux de Gable Point, a déclaré que les résidents étaient «tellement excités» pour le dîner de Thanksgiving de samedi.

Avant la pandémie, les résidents se réunissaient souvent pour des rassemblements, des repas et des vacances dans la salle communautaire, mais il n’y avait rien depuis deux ans.

“Avec les personnes âgées, en particulier vivant dans leurs propres appartements individuels, elles étaient isolées, beaucoup ont régressé dans l’isolement”, a déclaré LaPorte. “Les gens aiment manger et se rassembler, et sans pouvoir le faire, … l’isolement aggrave tellement la dépression.”

Grâce à l’association à but non lucratif de Richards et au soutien de nombreuses personnes dans le comté, Richards aide les familles locales dans le besoin, les personnes âgées, les anciens combattants, les familles des militaires et autres.

Des bénévoles servent les résidents lors d’un dîner de Thanksgiving au Gable Point Senior Housing le samedi 19 novembre 2022 à Crystal Lake. (Karen Naess pour Shaw Local)

C’était la première année que Richards fournissait un repas de Thanksgiving aux résidents vivant dans des résidences-services, mais elle a commencé à aider à subvenir aux besoins des personnes âgées à faible revenu dans tout le comté de McHenry pendant la pandémie d’une autre manière, le programme de cadeaux de vacances pour adopter un grand-parent.

Pour participer, les résidents dressent une liste des articles dont ils ont besoin ou qu’ils veulent, mais qu’ils n’ont peut-être pas la capacité financière d’acheter eux-mêmes. Les donateurs et les bénévoles achètent ensuite les articles demandés. Les articles demandés peuvent être trouvés sur fisheroutreachgroup.com ou facebook.com/FisherOutreachGroup et doivent être achetés avant le 8 décembre. Les cadeaux peuvent également être achetés via la liste de souhaits Amazon du groupe Fisher. Lieux de dépôt pour le programme Adoptez un grand-parent : • Campion Curran Law, PC, 8600 Route 14, Suite 107, Crystal Lake, de 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à midi le vendredi ; • Associated Bank, 180 W. Virginia St., Crystal Lake, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 9 h à midi le samedi ; • Salon Cora, 5657 Northwest Highway, bureau C1, Crystal Lake, de 9 h à 18 h les mardis, de 9 h à 20 h les mercredis et jeudis, de 9 h à 17 h les vendredis; et de 9 h à 16 h le samedi; • Boulangerie Pots and Pies, 67 E. Woodstock St., Crystal Lake, de 7 h à 15 h du mercredi au dimanche; • Miller Verchota Inc., 444 N. Route 31, bureau 104, Crystal Lake, de 8 h à 17 h du lundi au vendredi ; et • Maison funéraire Querhammer & Flagg, 500 W. Terra Cotta Ave., Crystal Lake, de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Lorsque ses parents sont décédés de façon inattendue à quelques mois d’intervalle en 2019, Richards, en proie à son chagrin personnel, a lancé le programme de cadeaux de Noël.

Elle se souvient avoir vu une capture d’écran qu’un directeur du Fair Oaks Health Care Center de Crystal Lake avait publiée pendant COVID sur les réseaux sociaux. Le message comprenait une image de résidents de l’établissement qui étaient tristes et isolés et demandaient à quelqu’un de les aider et de leur offrir des cadeaux de Noël.

Richards en a parlé avec sa famille et, avec leur bénédiction, elle a intensifié et créé le programme d’adoption d’un grand-parent.

« J’ai regardé leurs listes de souhaits et j’ai demandé à ma famille : ‘Pourrions-nous faire cela ?’ Et mes enfants ont dit : “Ce serait comme acheter des trucs pour grand-mère et grand-père”. J’ai appelé le directeur et lui ai dit : “On t’a eu, et on achète tout ce qui reste sur leurs listes, donc tout le monde aura quelque chose”, et on l’a fait.”

Thompson a déclaré qu’elle “était absolument submergée” par les cadeaux de l’année dernière.

Jacci Richards de Fischer Outreach Group, en bas, et Mary Wood de Campion Curran Law parcourent les cadeaux à distribuer aux résidents lors d’un événement de cadeaux d’adoption d’un grand-parent au Gable Point Senior Housing le mercredi 22 décembre 2021, à Crystal Lac. (Matthieu Apgar – mapgar@shawmedia)

“De ma vie, je n’avais jamais été dans une situation où je recevais des cadeaux”, a déclaré Thompson, qui a grandi dans une famille d’accueil recevant rarement des cadeaux de Noël. « J’ai toujours donné, mais recevoir des cadeaux, ce n’était pas moi. Je sais pertinemment que certaines personnes ont renoué avec leur enfance. Ils avaient de beaux souvenirs, et cela en a ramené une partie. C’était merveilleux.”

LaPorte, qui a travaillé à Gable Point la première année où Richards a animé le programme, a déclaré qu’au début, les résidents hésitaient à écrire des idées de cadeaux.

Ils ont demandé des pantalons, des peignoirs, des purificateurs d’air et des déambulateurs. Certains ont demandé des plaisirs simples comme des fleurs. Une résidente a demandé des oranges et des pommes parce que, dit-elle, cela lui rappelait les cadeaux qu’elle recevait de ses parents quand elle était enfant, a déclaré LaPorte.

“Beaucoup de ces gens n’ont pas beaucoup de famille qui vit dans la région”, a déclaré LaPorte. « Les vacances sont solitaires. Ils ne reçoivent parfois aucun cadeau. (Adopter un grand-parent) est un excellent moyen de voir qu’ils sont aimés, même par la seule communauté. »

Le programme est facilité par les sponsors à but non lucratif et communautaires de Richards, y compris Campion Curran Law à Crystal Lake qui a aidé à emballer et à livrer les cadeaux l’année dernière, a déclaré Richards.

Cette année, la troisième année du programme de cadeaux, Richards a déclaré qu’elle prévoyait d’offrir des cadeaux de Noël à au moins 400 personnes, dont 1 500 à 2 000 cadeaux à ceux qui vivent à Gable Point, Fair Oaks, Crossroads Care Center à Woodstock et McHenry County Senior Services .

L’année dernière, la bénévole Liz Vergin a déclaré que les bénéficiaires de l’adoption d’un grand-parent “ont obtenu tout ce qu’ils voulaient et plus encore”.

Richards a installé une table avec tout ce qui était disponible, des pantoufles et des bonbons aux mijoteuses. Vergin s’est souvenue d’avoir offert une marchette à une femme qui “pleurait des larmes de bonheur absolu, tandis que le reste d’entre nous la rejoignait en ce moment de ce qu’est la saison des fêtes, l’amour, la joie et le don”.

Une tarte pour adopter un grand-parent lors d’un dîner de Thanksgiving pour les résidents du Gable Point Senior Housing le samedi 19 novembre 2022 à Crystal Lake. (Karen Naess pour Shaw Local)

Vergin, de Grayslake, qui a rencontré Richards alors qu’il participait à une classe de coupons où Richards a appris à économiser de l’argent tout en subvenant aux besoins d’une famille, a décrit Richards comme un ange.

“Jacci voit un besoin et n’hésite pas à intervenir – les deux pieds – et à aider”, a déclaré Vergin, qui fait du bénévolat par le biais de l’association à but non lucratif de Richards, aidant les anciens combattants, les enfants et les personnes âgées toute l’année, notamment en plantant des jardins miniatures pour les personnes âgées. .

Ce que fait Richards est «très important» pour Thompson et les personnes âgées avec lesquelles elle vit, dont beaucoup ne sortent jamais de leur appartement, a déclaré Thompson.

“Je sais ce que c’est que d’avoir une dépression senior”, a déclaré Thompson. «Ils sont si seuls et ont peur. C’est une période très ténue. C’est vraiment une période difficile dans la vie. C’est remarquable ce que fait Jacci.