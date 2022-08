Le programme d’auto-réparation Galaxy de Samsung et iFixit est désormais ouvert aux consommateurs américains

En avril, Samsung US et iFixit ont annoncé leur programme d’auto-réparation Galaxy, bien qu’ils n’aient pas immédiatement commencé à vendre les pièces nécessaires. Les vannes sont enfin ouvertes et vous pouvez désormais commander des pièces détachées et des outils d’origine pour réparer vos appareils Samsung.







Appareils couverts par le programme d’auto-réparation de Samsung et iFixit

Le programme de réparation ne couvre que les téléphones des séries Galaxy S20 et S21, ainsi que la tablette Galaxy Tab S7 + pour le moment. Vous avez accès à trois types de composants : les ensembles d’affichage, les capots arrière et les ports de charge. Il est intéressant de noter que Samsung n’a toujours pas partagé de détails sur le remplacement de la batterie.

Les prix des composants pour les anciens modèles de la série Galaxy S20 vont de 59,99 $ pour l’ensemble de port de charge sur les trois modèles à 224,99 $ pour l’ensemble d’affichage du S20 Ultra. L’ensemble d’affichage du Galaxy S21 coûte 160,99 $ tandis que celui du S21 Ultra coûte 232,99 $. Un écran Galaxy Tab S7 + coûtera 219,99 $ tandis que l’assemblage du port de charge coûte 59,99 $.

Ceux qui souhaitent réparer leur propre appareil Galaxy peuvent commander les pièces et outils Samsung d’origine auprès de Samsung Store, y compris les points de vente et de service, ainsi que sur le site d’iFixit. Samsung s’engage à étendre les appareils et les composants de réparation couverts par le programme à l’avenir.

