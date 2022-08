Le programme d’auto-réparation de Samsung est désormais ouvert aux propriétaires de Galaxy

Samsung nouveau service d’auto-réparation est disponible à partir de mardi, permettant aux propriétaires de certains appareils Galaxy de demander que des pièces, des outils et des guides étape par étape leur soient expédiés directement. Jusqu’à présent, le Galaxy S20, Galaxie S21 et Galaxy Tab S7 Plus sont éligibles au programme.

Les propriétaires d’appareils peuvent demander que des pièces et des outils de réparation Samsung d’origine leur soient expédiés directement, les récupérer dans n’importe quel magasin Samsung ou les obtenir via le site du guide de réparation. Je le répare, un collaborateur du programme. Tous les propriétaires de Samsung pourront consulter gratuitement des guides avec des instructions étape par étape en ligne.

Les pièces Samsung seront couvertes par la garantie limitée initiale de 90 jours, selon la page FAQ du programme. Après cela, les pièces de réparation seront vendues et expédiées aux propriétaires au même prix que Samsung facture les ateliers de réparation affiliés.

L’entreprise d’abord annoncé le programme en mars, affirmant que cela faisait partie d’un engagement continu envers la durabilité. Le programme d’auto-réparation est destiné à aider les gens à prolonger la durée de vie de leur produit.

Une fois qu’un propriétaire est prêt à se séparer d’un appareil, Samsung a un programme de recyclage, dans le but de recycler 15 milliards de livres de vieux appareils électroniques d’ici 2030.

