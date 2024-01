Le programme d’auto-réparation de Samsung couvre désormais davantage de catégories de produits

Que souhaitez-vous savoir

Le programme d’auto-réparation de Samsung étend la prise en charge à 50 appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les PC et les produits de divertissement à domicile.

La catégorie du divertissement à domicile est un ajout notable, intégrant 20 produits d’affichage visuel, dont le projecteur Freestyle 2e génération.

Les propriétaires ont accès à des pièces détachées, des outils et des guides étape par étape pour divers problèmes, couvrant également l’image, l’alimentation, la connexion Wi-Fi, le son et la télécommande pour les téléviseurs et moniteurs 2023.

Le programme permet désormais aux utilisateurs de réparer des parties spécifiques des téléphones, tablettes et Galaxy Books, notamment les haut-parleurs, le plateau SIM, la touche latérale, la touche de volume, les haut-parleurs gauche et droit et le ventilateur.

Le programme d’auto-réparation de Samsung s’améliore à mesure que de plus en plus d’appareils, notamment des produits pliables et des produits de divertissement à domicile, rejoignent la liste.

Le géant de la technologie sud-coréen fait un grand pas en avant en ajoutant 14 nouveaux appareils à son programme de bricolage pour les clients américains, notamment la série Galaxy S23, le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5, la série Galaxy Tab S9 et la série Galaxy Book 2. .

Ce programme est également désormais votre référence pour réparer le projecteur Freestyle 2, les barres de son, les moniteurs d’un an ou deux, et même les téléviseurs Samsung 2023 et leurs télécommandes. Au total, 50 produits sont désormais couverts.

Samsung vous soutient avec des guides de réparation étape par étape pour un certain nombre de produits de ces catégories. De plus, l’entreprise fournit des pièces de rechange légitimes et tous les outils dont vous avez besoin pour effectuer vos réparations de bricolage.

Le géant sud-coréen de la technologie pimente les choses en proposant davantage d’options pour les pièces détachées. Vous pouvez désormais réparer les haut-parleurs, les plateaux SIM, les touches latérales et les boutons de volume sur vos téléphones et tablettes Galaxy. Le programme propose déjà des écrans, des ports de chargement et des réparations de vitre arrière.

Pendant ce temps, les propriétaires de Galaxy Book peuvent désormais réparer les haut-parleurs et les ventilateurs de leurs ordinateurs portables. Cependant, ce programme n’est pas un assistant qui répare tout. Lorsqu’il s’agit de téléviseurs, de projecteurs et de moniteurs, il s’agit uniquement de réparer l’image, l’alimentation, la connexion WiFi, le son et la télécommande.

Et si vous possédez une barre de son 2023, vous pouvez remplacer le HDMI, le câble optique, les pièces d’alimentation, les composants sonores et les pièces de communication sans fil. Samsung affirme que vous pouvez résoudre ces problèmes avec votre fidèle tournevis cruciforme.

Samsung s’est associé à Encompass Supply Chain Solutions pour proposer des composants de réparation aux consommateurs.

Depuis le lancement du programme à l’été 2022, Samsung s’est lancé dans une frénésie d’auto-réparation ces derniers temps. En décembre, il a ajouté des appareils pliables, notamment les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, pour les clients européens.