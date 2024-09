Le programme d’allègement de la dette étudiante d’Hawaï compte beaucoup de candidats mais peu de fonds

STAR-ADVERTISER / 22 DÉCEMBRE Le gouverneur Josh Green, au centre, et le doyen par intérim de JABSOM, le Dr Lee Buenconsejo-Lum, écoutent le Dr John Misailidis, à droite, bénéficiaire de HELP, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Honolulu.

Un programme populaire de l’État doté de 30 millions de dollars pour rembourser les prêts étudiants afin de maintenir les travailleurs de la santé à Hawaï est à court d’argent, laissant les organisateurs à la recherche de nouveaux financements.

Le gouverneur Josh Green, seul gouverneur américain en exercice qui est également médecin, prévoit de demander aux législateurs 5 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le programme de remboursement des prêts d’études d’Hawaï, ou HELP, afin de retenir les professionnels de la santé et d’inverser leur exode vers des États plus abordables.

Depuis septembre, HELP s’est engagé à rembourser 20 millions de dollars de prêts étudiants à 850 candidats, laissant 10 millions de dollars à 1 300 autres qui espèrent encore être approuvés.

Les personnes inscrites sur la liste d’attente ont été informées par courriel : « Malheureusement, à l’heure actuelle, nous sommes en train d’épuiser le financement de l’État. Après avoir fait nos calculs, nous n’aurons pas assez d’argent pour soutenir tout le monde cette année. Au cours des années suivantes, nous continuerons à recevoir un financement de l’État dans un avenir prévisible. Cependant, ce financement sera d’un montant bien inférieur aux 30 millions de dollars précédemment accordés. »

L’argent approuvé par la législature de l’État pour les exercices 2024 et 2025 servira à rembourser 50 000 $ de prêts étudiants pour chacune des deux années pour une gamme de professionnels de la santé, notamment des audiologistes, des travailleurs sociaux et des chirurgiens.

En échange, ils doivent accepter de traiter 30 % des patients qui bénéficient de Medicaid ou de Medicare, ce qui, selon Green, s’applique à « presque tout l’État » – ou à « des personnes en difficulté ».

L’argent de l’État a été augmenté par une contribution de 5 millions de dollars de Lynn et Marc Benioff pour rembourser les prêts étudiants des professionnels de la santé, en particulier sur l’île d’Hawaï, où les Benioff ont une maison. Marc Benioff est cofondateur, président et PDG de Salesforce et propriétaire du magazine Time.

Samedi, la faculté de médecine John A. Burns de l’université d’Hawaï prévoit d’accueillir le Hawaii Health Workforce Summit, où l’idée de HELP est née.

Le sommet est gratuit et ouvert à tous. Il comprendra des affiches avec plus d’informations sur HELP, notamment une liste de tous les professionnels de la santé éligibles.

L’école de médecine, qui administre HELP, prévoit de parler du déficit de financement samedi dans l’espoir de générer des revenus supplémentaires, peut-être auprès des hôpitaux ou des groupes médicaux qui conserveront le personnel et les aideront à recruter de futurs professionnels de la santé en remboursant leur dette étudiante, a déclaré le Dr Kelley Withy, qui dirige HELP à JABSOM.

« C’est déjà un succès », a déclaré Withy. « Ce n’est pas à court d’argent. C’est juste à court d’argent. Nous essayons de lever plus d’argent. »

Elle espère que HELP n’aura pas besoin de 30 millions de dollars supplémentaires, car le financement initial a servi à rembourser des prêts plus coûteux, suivi d’un tour de financement ultérieur destiné aux professionnels de la santé ayant une dette plus faible.

Withy a déclaré que HELP était le seul programme « au monde » qui rembourse les prêts étudiants « d’un assistant médical à un travailleur social en passant par un chirurgien. … Certains d’entre eux seraient obligés de partir s’ils n’obtenaient pas cela. »

« Nous acceptons toujours les demandes et nous allons les examiner avant décembre », a-t-elle déclaré. « Nous voulons financer tout le monde. C’est notre objectif. »

Le soutien à HELP reste personnel pour Green, qui n’a remboursé sa dette étudiante qu’en 2023, après 30 ans.

Il a commencé sa carrière médicale à Hawaï dans la région rurale de Kau, sur l’île d’Hawaï, en traitant des familles à faible revenu par le biais du National Health Service Corps.

Grâce à HELP, Green a déclaré qu’il espère faire d’Hawaï le seul État sans pénurie de personnel de santé, en particulier pour les îles voisines et les zones rurales.

Kauai dispose d’un programme distinct qui finance quatre années de frais de scolarité JABSOM pour six étudiants ayant des liens avec Kauai chaque année grâce à l’Initiative Chan Zuckerberg.

En échange, ils doivent travailler à Kauai pendant quatre ans après l’obtention de leur diplôme.

L’association Chan Zuckerberg Imitative a été fondée par le créateur de Facebook Mark Zuckerberg, qui possède un vaste complexe sur Garden Isle qui a suscité la colère de nombreux résidents.

Mais Withy a qualifié l’objectif de l’initiative philanthropique de Zuckerberg de « programme merveilleux ».

Les étudiants éligibles à JABSOM « doivent avoir des liens avec Kauai », a-t-elle déclaré. « Ils ne doivent pas nécessairement être originaires de Kauai, mais ce serait l’idéal. »

Hawaii Health Workforce Summit — Quand : de 8 h 30 à 17 h 30 le samedi — Où : École de médecine John A. Burns de l’Université d’Hawaï — Quoi : Gratuit et ouvert à toute personne intéressée par l’amélioration des soins de santé à Hawaï