Le programme d’aide hypothécaire lié au COVID de l’Illinois rouvrira le 1er novembre – Shaw Local

L’État rouvrira un programme d’aide hypothécaire pour les propriétaires touchés par la pandémie le 1er novembre.

L’Illinois Homeowner Assistance Fund, géré par l’Illinois Housing Development Authority, fournit jusqu’à 30 000 $ d’aide aux propriétaires par le biais de paiements effectués directement aux agents hypothécaires, aux organismes fiscaux ou à d’autres entités agréées.

Le programme est financé par un crédit de la loi fédérale américaine sur le plan de sauvetage et peut être utilisé pour les paiements hypothécaires en souffrance et jusqu’à trois mois de paiements futurs. Le financement peut également être utilisé pour les impôts fonciers en souffrance, l’assurance habitation, les frais de copropriété ou d’association de propriétaires et le loyer des lots de maisons mobiles.

Les fonds reçus n’ont pas besoin d’être remboursés.

Plus d’informations sont disponibles sur illinoishousinghelp.org/ilhafet le portail d’applications sera ouvert du 1er novembre à fin janvier 2023.

“L’État de l’Illinois s’est engagé à faire en sorte que les propriétaires qui luttent à cause de cette terrible pandémie puissent rester chez eux”, a déclaré la directrice exécutive de l’IHDA, Kristin Faust, dans un communiqué de presse. “Nous avons conçu le programme ILHAF pour garantir que les ménages les plus vulnérables sont prioritaires afin d’éviter le verrouillage afin de s’assurer qu’ils ont la possibilité d’être à jour sur leurs dépenses de logement mensuelles.”

Pour être éligibles, les propriétaires de l’Illinois doivent :

Avoir connu des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 après le 21 janvier 2020, ou des difficultés qui ont commencé avant cette date et se sont poursuivies par la suite.

Posséder et occuper actuellement la maison dans l’état comme résidence principale.

Avoir au moins 30 jours de retard sur leur paiement mensuel de logement.

Avoir un revenu du ménage égal ou inférieur à 150 % du revenu médian de la région.

Être en mesure de démontrer qu’ils ont soit communiqué avec leur prêteur hypothécaire au sujet de leur incapacité de payer, soit demandé conseil auprès d’un organisme de conseil agréé par le gouvernement fédéral.

Les personnes qui ont participé à une précédente ronde d’aide hypothécaire peuvent présenter une nouvelle demande lors de la prochaine ronde, mais le montant maximum qu’une personne peut recevoir est de 30 000 $ cumulativement.

Au 22 septembre, l’État avait approuvé une aide de 20,5 millions de dollars dans le cadre du programme avec 1 840 demandes approuvées, selon l’IHDA. L’aide moyenne s’élevait à 12 732 $ par ménage. 3 721 autres demandes avaient été soumises au serveur, 1 485 étaient en cours d’examen et 6 948 avaient été refusées.

L’IHDA et ses partenaires logement tiendront des séances d’information sur le programme, et un calendrier est mis en ligne sur illinoishousinghelp.org. Des informations peuvent également être obtenues en contactant la hotline de l’ILHAF au 1-866-454-3571.

