Le programme d’aide de Biden à Gaza se heurte à des obstacles au poste frontière égyptien

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’annonce mercredi selon laquelle le président Biden avait conclu un accord autorisant l’aide à l’acheminement de l’aide dans la bande de Gaza assiégée et bombardée a été saluée comme une avancée humanitaire, mais il s’agit d’un accord limité et incomplet, et il reste de gros obstacles diplomatiques à franchir avant que l’aide puisse parvenir aux Palestiniens. dans le besoin.

Concluant son voyage en Israël mercredi, Biden a déclaré aux journalistes que jusqu’à 20 camions d’aide en provenance d’Égypte seraient autorisés à entrer dans l’enclave via le poste frontière de Rafah une fois que les nids-de-poule le long de la route et les dégâts causés par les frappes aériennes israéliennes auraient été réparés. Les responsables humanitaires ont toutefois averti qu’une multitude de problèmes devaient encore être résolus avant que les camions puissent commencer à circuler.

« Les diplomates sont très en retard dans la réponse à une situation d’urgence explosive », a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. « Il faut désormais un cessez-le-feu et un accès massif à plusieurs points de passage, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux besoins les plus aigus, alors que l’ensemble de la population est désormais démunie. »

La bande de Gaza, dirigée par le Hamas, est sous blocus israélien depuis 16 ans, laissant la plupart de ses 2,3 millions d’habitants dépendants de l’aide avant même le conflit actuel. Ces livraisons ont été complètement interrompues lorsque les postes frontières israéliens et égyptiens vers Gaza ont été fermés après que des militants du Hamas ont tué au moins 1 400 personnes lors d’une attaque surprise contre les communautés frontalières israéliennes le 7 octobre.

Près de deux semaines de lourdes frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 3 000 Palestiniens, rasé des quartiers entiers et poussé le système de santé de Gaza au bord de l’effondrement. Chaque jour, des blessés affluent dans les hôpitaux qui ne disposent plus de suffisamment de lits ni de matériel médical pour les soigner.

Selon les experts, une première livraison d’aide atténuerait la crise, mais seulement de façon éphémère. « Ce qu’il faut, c’est un accès constant et sans entrave à l’aide vers et à l’intérieur de Gaza, non seulement pour l’entrée et le passage en toute sécurité des fournitures, mais aussi pour que les humanitaires puissent entreprendre leur travail en toute sécurité », a déclaré Emma Beals, chercheuse non-résidente au Middle East Institute qui étudie la distribution de l’aide dans les zones de conflit.

« Nous avons besoin de plus qu’une simple promesse selon laquelle l’aide sera autorisée à entrer », a déclaré mercredi au Washington Post Martin Griffiths, le coordinateur des secours d’urgence qui supervise l’aide humanitaire aux Nations Unies. « L’aide doit être acheminée à grande échelle et quotidiennement. » Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a fait écho à ce point à son arrivée au Caire jeudi matin, déclarant aux journalistes qu’il recherchait un accord sur une aide humanitaire « soutenue ».

Mais les responsables américains n’ont pas tardé à décrire les premiers camions comme un ballon d’essai, sans aucune garantie de livraisons futures en cas d’intervention du Hamas. « Si le Hamas détourne ou vole l’aide, il aura démontré une fois de plus qu’il ne se soucie pas du bien-être du peuple palestinien », a déclaré Biden, s’exprimant à bord d’Air Force One alors qu’il quittait Israël. « En pratique, cela empêchera la communauté internationale d’être en mesure de fournir cette aide. »



Zones endommagées depuis le 12 octobre Population par commune Sources : Bureau central palestinien des statistiques, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), analyse des dommages de Copernicus Sentinel-1 données satellite par Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon Zones endommagées depuis le 12 octobre Population par commune Sources : Bureau central palestinien des statistiques, Bureau des Nations Unies pour le Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), analyse des dégâts des Données satellite Copernicus Sentinel-1 par Corey Scher de CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon Zones endommagées depuis le 12 octobre Population par commune Sources : Bureau central palestinien des statistiques, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), analyse des dommages causés par Copernicus Sentinel-1 données satellite de Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Oregon State University Zones endommagées depuis le 12 octobre Population par commune Sources : Bureau central palestinien des statistiques, Bureau des Nations Unies pour la coordination des opérations humanitaires. (OCHA), analyse des dommages causés aux données du satellite Copernicus Sentinel-1 par Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Oregon State University

Le détournement de l’aide humanitaire est courant dans les zones de guerre active, et les donateurs internationaux ont menacé de stopper le flux d’aide dans des pays comme la Syrie et l’Éthiopie, mais seulement après des violations répétées. Il est inhabituel que le seuil de déroutement soit fixé aussi bas, surtout avant le départ des camions.

Les responsables humanitaires ont souligné que les Nations Unies ont mis en place des mécanismes de surveillance pour l’aide qui entre à Gaza. L’Union européenne dispose également d’une mission d’assistance qui opère au poste frontière de Rafah en Egypte et pourrait être appelée à inspecter les camions à leur entrée. Il n’était pas clair jeudi si ces agences avaient été contactées pour aider à surveiller l’itinéraire de l’aide.

Les discussions sur les inspections étaient toujours « en cours », ont déclaré jeudi des responsables américains et onusiens au Post. Les informations parues dans les médias arabes et ailleurs selon lesquelles un accord avait été conclu étaient « prématurées », a déclaré un responsable. Un autre a déclaré que les pourparlers étaient « proches, mais pas encore là ». Tous deux se sont exprimés sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des négociations.

« Il est scandaleux de suspendre l’aide d’urgence destinée aux enfants, aux femmes et aux familles parce qu’ils craignent un détournement de l’aide. Pour la plupart des choses qui entrent, les combattants sont bien approvisionnés, ils n’ont pas besoin d’eau en bouteille ou de poudre pour bébé », a déclaré Egeland, ajoutant que les mécanismes de surveillance existants peuvent et doivent être mis en œuvre sans délai.

Plus de 100 camions humanitaires étaient alignés jeudi dans la ville égyptienne d’Al Arish, en attendant le feu vert pour se rendre à Rafah. De l’autre côté de la frontière, les Palestiniens avaient du mal à comprendre pourquoi les livraisons initiales seraient si limitées ou comment elles parviendraient réellement aux habitants de Gaza.

Mohamed Zanoon, un photographe indépendant qui travaillait à documenter les conséquences des raids aériens israéliens, a déclaré qu’il était témoin d’une « catastrophe humanitaire ». Il a eu du mal à chasser de son esprit les souvenirs des enfants hurlant sous les décombres. « Vingt camions, ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré par téléphone. « Plus d’un million de personnes ont besoin de soins médicaux à Gaza. »

L’une des questions les plus épineuses reste celle de savoir si le carburant sera autorisé à bord des camions. Sans ses livraisons régulières, la dernière centrale électrique de Gaza est tombée en panne la semaine dernière, privant l’enclave d’électricité régulière. Depuis, les hôpitaux ont du mal à maintenir l’éclairage grâce aux générateurs diesel. Les médecins préviennent qu’une panne totale serait une condamnation à mort pour les patients sous assistance respiratoire, dans la salle d’opération et pour les nouveau-nés dans les incubateurs.

Alors que la nouvelle de l’accord imminent filtrait à travers Gaza, les habitants ont décrit l’effort d’aide comme une goutte d’eau dans l’océan, et ils se demandaient s’ils recevraient tout. « D’accord, c’est quelque chose », a déclaré Yousef Hammash, père de deux enfants de la ville de Gaza. «Au moins, nous l’avons. Maintenant, nous devons avoir une trêve pour le distribuer. Comment vont-ils procéder sous les bombardements ?

Les responsables humanitaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore obtenu de garanties que les travailleurs humanitaires qui livrent les fournitures seraient protégés des bombardements israéliens. L’Organisation mondiale de la santé a enregistré au moins 59 attaques contre des infrastructures médicales depuis le 7 octobre, tuant 16 agents de santé, en blessant 28 autres et mettant quatre hôpitaux hors service.

Griffiths, des Nations Unies, a déclaré que les responsables humanitaires étaient engagés dans des « négociations incroyablement détaillées » sur ce à quoi ressemblerait un programme d’aide au sud de Gaza. Il a déclaré que les travailleurs humanitaires doivent avoir l’assurance qu’ils seront en mesure de fournir une aide de manière cohérente et d’atteindre les personnes là où elles se trouvent, « dans les endroits qu’ils choisissent pour être en sécurité ».

Pour de nombreux Palestiniens, nulle part à Gaza ne se sent en sécurité. L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté mercredi que des avions de combat israéliens avaient bombardé cinq boulangeries en différents endroits, tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines alors qu’elles faisaient la queue pour acheter du pain. Des médecins et des travailleurs humanitaires ont également été tués alors qu’ils étaient en service, parfois alors qu’ils quittaient leur travail pour surveiller leur famille.

« Les rues ne sont pas sûres et toute la population est dans le besoin », a déclaré Hammash. « Chaque jour, nous devons accomplir notre mission difficile : obtenir du pain et de l’eau. » Il a déménagé sa famille de la ville de Gaza à Khan Younis cette semaine après que l’armée israélienne a ordonné l’évacuation de plus d’un million de civils dans la partie nord de l’enclave. Mais les déplacements massifs ont mis une telle pression sur les ressources dans le sud que Hammash a déclaré que certaines personnes rentraient chez elles. « Soit vous êtes bombardé dans le nord, soit vous mourez de faim ici », a-t-il déclaré.