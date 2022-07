Le programme d’aide au coût de la vie de 37 milliards de livres sterling de Rishi Sunak est “éclipsé” par l’inflation

Les factures et les prix montent si vite que le programme d’aide au coût de la vie du gouvernement est en train d’être anéanti, ont averti les députés.

Une enquête des Communes a déclaré que le soutien de 37 milliards de livres sterling de Rishi Sunak était «éclipsé» par une inflation galopante.

Le programme d’aide au coût de la vie de 37 milliards de livres sterling du gouvernement est en train d’être anéanti par la flambée des factures et des prix Crédit : PA

Le Comité des affaires demande au gouvernement de renforcer immédiatement son aide pour sauver les familles les plus pauvres d’un hiver éprouvant.

L’un des derniers actes de M. Sunak au Trésor avant de démissionner en tant que chancelier a dévoilé un ensemble de mesures de soutien pour protéger les ménages du coût de l’enfer.

Il comprenait une réduction de 400 £ sur les factures d’énergie, une somme forfaitaire unique de 650 £ pour les familles les plus pauvres, 150 £ pour les demandeurs de prestations d’invalidité et 300 £ pour les OAP.

Mais les payeurs de factures sont confrontés à une nouvelle augmentation du plafond des prix de l’énergie en octobre, entre 2 800 et 3 244 £.

L’inflation est également de 9,4 % et les experts préviennent qu’elle pourrait atteindre 15 %.

Le président du comité, Darren Jones, a déclaré: «Une fois de plus, la crise énergétique devance le gouvernement.

“Pour éviter que des millions de personnes ne tombent dans une dette ingérable, il est impératif que le programme de soutien soit mis à jour et mis en œuvre avant octobre, lorsque la compression deviendra un étranglement complet des finances des ménages et fera encore basculer l’économie vers la récession.”

