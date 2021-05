Le programme d’accès anticipé Realme UI 2.0 annoncé pour la V15 5G

Realme a annoncé le programme d’accès anticipé Realme UI 2.0 pour le Realme V15 5G qui a été lancé en Chine en janvier avec Realme UI basé sur Android 10.

On ne sait pas exactement quand le V15 5G recevra la version stable de Realme UI 2.0 basé sur Android 11, mais ceux qui ont hâte d’avoir un avant-goût du dernier skin Android personnalisé de Realme peuvent participer au programme d’accès anticipé Realme UI 2.0 en se dirigeant au Paramètres > Mise à jour logicielle sur leur V15 5G, appuyez sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sur Version d’essai, puis sur Appliquer maintenant.

Une fois les détails requis soumis et votre candidature sélectionnée, vous recevrez Realme UI 2.0 sur votre smartphone. Mais vous voudrez peut-être être rapide car il n’y a qu’un total de 1 000 emplacements disponibles dans le premier lot.

Et lorsque vous recevez la mise à jour, assurez-vous que votre téléphone dispose d’au moins 5 Go de stockage interne et d’un niveau de batterie supérieur à 60% avant de procéder à l’installation. Realme recommande également de créer une sauvegarde de vos données.

Cela dit, il convient également de mentionner que la mise à jour d’accès anticipé de Realme UI 2.0 ne sera pas aussi stable que la version finale, il est donc préférable de l’éviter sur votre smartphone principal.

La source (en chinois) | Passant par