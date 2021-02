Le programme Covax expédie les premiers vaccins Covid en Afrique

Le programme mondial de partage conçu pour rendre l’accès aux vaccins plus égalitaire a livré jeudi son premier grand envoi de doses à la nation ouest-africaine du Ghana, intensifiant ainsi la plus grande campagne de vaccination de masse de l’histoire.

« Aujourd’hui marque le moment historique pour lequel nous planifions et travaillons si dur », a déclaré Henrietta Fore, directrice exécutive de l’UNICEF. «Dans les jours à venir, les agents de première ligne commenceront à recevoir des vaccins et la prochaine phase de la lutte contre cette maladie peut commencer.»

Le premier envoi de 600 000 doses a été emballé et étiqueté en Inde, puis transporté par avion à Accra, la capitale ghanéenne.

Le Ghana et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest doivent commencer les vaccinations dans les prochains jours, selon les responsables, le premier des 92 pays à revenu faible et intermédiaire à recevoir des vaccins gratuits via Covax, une initiative de partage de vaccins.