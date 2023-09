Le programme coupe-file commence dans les DMV de l’État – Shaw Local

SPRINGFIELD – Afin de réduire les files d’attente dans les installations pour conducteurs et véhicules automobiles les plus fréquentées de l’Illinois, le secrétaire d’État Alexi Giannoulias a lancé le programme coupe-file le 1er septembre.

« Proposer des rendez-vous dans les installations DMV à grand volume, étendre les heures d’ouverture et élargir les services disponibles en ligne est logique et entraînera une amélioration de l’expérience client », a déclaré Giannoulias dans un communiqué de presse. « En modernisant l’approche du bureau en matière de service, le programme coupe-file donne aux clients plus de contrôle sur leur visite. À partir d’aujourd’hui, nous sommes là quand vous le souhaitez.

Le programme coupe-file comprend :

Services en ligne simplifiés : Les clients sont encouragés à profiter des services offerts en ligne sur ilsos.govy compris le renouvellement de leur permis de conduire ou de leur carte d’identité et de leur vignette de plaque d’immatriculation.

Prise de rendez-vous : Les clients devront prendre rendez-vous pour des visites en personne dans 44 des DMV les plus fréquentés, y compris tous les sites de Chicago et de banlieue et certains DMV du centre et du nord de l’État, pour une VRAIE ID, des services de permis de conduire et de carte d’identité et des tests de conduite en voiture. Ceux qui recherchent des services liés au véhicule, tels que le titre de propriété et l’immatriculation ou le renouvellement de leur vignette de plaque d’immatriculation, n’ont pas besoin de prendre rendez-vous et peuvent se présenter sans rendez-vous. À leur arrivée, les clients s’enregistreront auprès du personnel de DMV et « éviteront la file d’attente », éliminant ainsi les files d’attente. et des temps d’attente imprévisibles. Les Illinois peuvent visiter ilsos.gov ou appelez le 844-817-4649 pour prendre rendez-vous.

Nouvelles heures d’ouverture prolongées : Tous les DMV dans tout l’État prolongeront leurs heures d’ouverture, avec 15 installations ouvertes six jours par semaine du lundi au samedi. Chaque DMV offrira des heures d’ouverture prolongées, servant les clients de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

Quinze DMV, dont un à Deerfield, seront ouverts six jours sur sept, notamment de 8 h à 12 h 30 le samedi.

Les DMV sur rendez-vous uniquement comprennent 24 à Chicago et dans les banlieues et 20 dans le centre et le sud de l’Illinois, à moins de 16 km d’un centre de population d’au moins 25 000 habitants.