Le programme Chapel on the Green honorera Elmer Dickson – Shaw Local

Chapel on the Green reconnaîtra un don substantiel de feu Elmer Dickson lors d’une journée portes ouvertes de 13 h à 15 h le dimanche 25 septembre.

Les visiteurs pourront visiter le bâtiment et profiter de rafraîchissements. On se souviendra de Dickson lors d’un bref programme à 14 h mettant en vedette les conférenciers Fred Dickson, le frère d’Elmer, et l’historien local Roger Matile.

Originaire du comté de Kendall et diplômé en 1949 de la Yorkville High School, Dickson a ensuite obtenu des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs de l’Université de l’Illinois après son service dans l’US Air Force.

Lui et sa femme, Sydney, ont cultivé 300 acres sur Fox Road à Yorkville et ont ensuite acquis des terres agricoles appartenant auparavant au colonel Robert McCormick, propriétaire et éditeur du Chicago Tribune. Après avoir développé des problèmes de dos, Dickson a déménagé en ville et est allé travailler à la Yorkville National Bank, aujourd’hui Old Second Bank.

À la retraite, il a approfondi son intérêt de toute une vie pour l’histoire et la généalogie et a lancé le site Web kendallkin.com. Il est décédé en 2018, Sydney en 2020.

Il n’y a pas de frais d’admission pour la journée portes ouvertes et tout le monde est le bienvenu.

La chapelle sur le vert est au 107 W. Centre St. à Yorkville.

Construite en 1855 sous le nom d’église congrégationaliste de Yorkville, Chapel on the Green est inscrite au registre national des lieux historiques. Le bâtiment est maintenant utilisé pour des réunions communautaires, des programmes et est disponible comme lieu de mariage.