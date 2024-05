Le programme Bridge Access gratuit pour le vaccin contre la COVID-19 expirera bientôt

Lorsque les vaccins contre la COVID-19 sont entrés sur le marché commercial l’automne dernier, le gouvernement fédéral a lancé un programme visant à rendre les vaccins accessibles aux personnes ayant une couverture limitée ou sans assurance. Ce programme – qui fournissait des millions de vaccins gratuits aux personnes à faible revenu – est désormais interrompu, ont déclaré les responsables américains de la santé.

Le programme Bridge Access devrait se terminer en août, des mois plus tôt que prévu par les services de santé locaux et les centres de santé, car le financement du Congrès en période de pandémie expirera. Les responsables de l’administration Biden recherchent un financement permanent afin que les vaccinations de routine puissent rester gratuites pour les adultes, par le biais d’un programme similaire au programme de longue date Vaccins for Children, a déclaré par courrier électronique un responsable des Centers for Disease Control and Prevention.

Accès à la santé :Imaginez si le gouvernement offrait des soins dentaires. Une nouvelle règle fédérale pourrait faire de cela une réalité.

Les dirigeants des centres et départements de santé ont déclaré sans le Programme d’accès au pont, ils s’inquiètent de la manière dont ils obtiendront le financement des vaccins en prévision de la saison hivernale des virus respiratoires, lorsque les hospitalisations et les décès ont tendance à augmenter. De nombreux Américains à faible revenu pourraient ne pas avoir les moyens de se procurer des vaccins contre le nouveau coronavirus et ses innombrables variantes. Des vaccins mis à jour seront formulés pour cibler ces souches, mais le financement de l’ère pandémique aura disparu.

« L’argent n’est pas illimité, mais le COVID est toujours avec nous », a déclaré Frederica Williams, PDG du Whittier Street Health Center, un centre de santé agréé par le gouvernement fédéral qui dessert principalement les communautés de couleur à faible revenu de Boston. Le programme a exploité les fonds Bridge Access pour administrer les vaccins.

Environ un cinquième des patients du centre ne sont pas assurés, y compris de nombreux nouveaux migrants d’Haïti et d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, a déclaré Williams. Cela n’inclut pas les autres – comme les chauffeurs de covoiturage ou le personnel des restaurants – qui peuvent avoir une certaine assurance maladie mais ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance pour les vaccins.

L’automne dernier, la directrice du CDC, la Dre Mandy Cohen visité le centre de santé de la rue Whittier pour promouvoir le vaccin COVID-19 mis à jour. L’arrêt soudain du financement a surpris Williams. Depuis cette semaine, a-t-elle déclaré, le centre de santé n’a pas reçu d’avis concernant la fin du programme Bridge Access.

Les dirigeants de l’Association nationale des centres de santé communautaire, un groupe de défense à but non lucratif, ont déclaré qu’ils savaient que le programme était temporaire, mais qu’ils étaient surpris d’apprendre qu’il prenait fin en août. Alors que les maladies respiratoires imminentes telles que la grippe, le VRS et le COVID-19 augmentent au cours des mois les plus froids de cette année, les centres de santé continueront à vacciner les gens quotidiennement, a déclaré Sarah Price, directrice de l’intégration de la santé publique de l’association, dans un communiqué. « Les centres de santé stockeront ces vaccins ou feront référence aux ressources au sein de leur communauté – dans le but de surmonter les obstacles à l’accès et de boucler la boucle », a-t-elle déclaré.

Depuis son lancement le 13 septembre 2023, Bridge Access a fourni plus de 1,4 million de vaccins gratuits contre le COVID-19 par l’intermédiaire de pharmacies de détail, de centres de santé communautaire et de services de santé publique à travers les États-Unis, David Daigle, porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention, dit dans un e-mail. Le CDC n’a pas répondu aux demandes de renseignements visant à savoir si l’agence avait informé les centres et départements de santé que le programme Bridge prendrait fin en août.

« Après le mois d’août, il pourrait y avoir une petite quantité de vaccins gratuits disponibles dans le cadre des programmes de vaccination des ministères de la Santé, mais l’approvisionnement serait très limité », a déclaré Daigle, dans un courriel partagé pour la première fois sur les réseaux sociaux par un Journaliste de CBS News. « Nous ne savons pas encore si les fabricants auront des programmes d’assistance aux patients. »

Les fabricants de vaccins Novavax et Pfizer ont déclaré par courrier électronique qu’ils prévoyaient d’évaluer leurs options d’accessibilité pour les consommateurs américains à la suite de ce changement et de contribuer à garantir que les vaccins soient accessibles aux patients non assurés et sous-assurés. Moderna n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lorsqu’un panel fédéral a largement recommandé le vaccin mis à jour en septembre, de nombreuses personnes se sont heurtées à des obstacles pour tenter de payer les vaccins. Les grandes pharmacies américaines facturaient plus de 100 dollars la dose. À cette époque, le Bridge Access Program est devenu un phare, cité par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, offrant des clichés aux personnes ayant du mal à se les offrir.

La perte du programme a amené les responsables de la santé à s’inquiéter d’une augmentation des cas.

«Cela crée une barrière qui pourrait conduire à des résurgences beaucoup plus importantes du COVID», a déclaré le Dr Walter Orenstein, directeur associé du Emory University Vaccine Center. Orenstein a auparavant travaillé comme directeur du programme national de vaccination des États-Unis auprès du Lancement du programme Vaccins pour enfants dans les années 1990 et prévoit des problèmes si les vaccins ne sont pas rendus plus accessibles.

«J’espère que je me trompe. Mais je pense qu’il vaut mieux supprimer les barrières à l’accès alors que nous disposons de vaccins aussi sûrs et efficaces que d’empêcher les gens de vouloir que ces vaccins soient vaccinés.»

Santé mentale:Qu’est-ce qui peut prévenir le suicide ? Un chez-soi, une personne à qui s’adresser

Les États-Unis ont atteint un niveau record de personnes non assurées, le Ministère de la Santé et des Services sociaux annoncé en août. Cependant, environ 7,7 % de la population, soit environ 25 millions de personnes, ne disposent toujours pas d’assurance maladie. Parmi les adultes de 18 ans et plus, 11 % ne sont pas assurés. Les experts affirment que beaucoup de personnes sans assurance sont des personnes de couleur et des immigrants. Les personnes non assurées ont également tendance à être plus jeunes, à faible revenu et à vivre dans des États du Sud qui n’ont pas élargi l’accès à Medicaid. Ce groupe démographique comprend des millions de personnes sans papiers qui ne sont pas admissibles à la couverture maladie fédérale.

En outre, des millions d’adultes bénéficient d’une couverture santé peu solide auprès de leur employeur et nombre d’entre eux gagnent trop pour être admissibles à Medicaid. Les personnes de cette catégorie auraient probablement eu des difficultés à se faire vacciner contre la COVID-19 sans le financement de Bridge Access.

Le financement des vaccins prend fin alors que Medicaid est annulé aux États-Unis. Près de 22 millions de personnes qui bénéficiaient de Medicaid pendant la pandémie ont été désinscrites au 10 mai, selon KFFune organisation non partisane chargée de la politique de la santé.

La Caroline du Nord constitue une exception, où la législature de l’État a étendu Medicaid aux adultes fin 2023. L’État a connu une baisse des inscriptions à Medicaid plus faible qu’ailleurs dans le pays. L’État a pris en charge le coût des vaccins préventifs, selon Raynard Washington, directeur du département de santé publique du comté de Mecklenburg, qui comprend Charlotte.

Environ 13 % de la population adulte du comté n’est pas assurée, a déclaré Washington. Ces patients sont disproportionnellement latinos et nés à l’étranger. De nombreuses personnes sous-assurées du comté, qui ont également reçu les vaccins, occupent des emplois sans avantages sociaux ou gagnent trop d’argent pour bénéficier de Medicaid.

Washington, qui préside la Big Cities Health Coalition, un consortium de hauts responsables américains de la santé, estime que le Congrès devrait œuvrer à l’amélioration des systèmes de santé publique plutôt que de réduire à néant les initiatives mises en place depuis la pandémie. Il a dit qu’il est important d’investir dans les vaccins pour se protéger et

Il a déclaré qu’il était important d’investir dans les vaccins pour vous protéger et protéger les autres personnes exposées à un risque de maladie grave.

« Dans le cas du COVID, bien sûr, nous savons que certaines personnes sont encore très vulnérables à une maladie grave », a déclaré Washington. » « Ces vaccins sauvent donc la vie de certaines personnes à bien des égards. »

La coalition de Washington soutient la proposition de l’administration Biden sur un vaccin pour adultes, qui n’a pas été adoptée.

Il n’est pas temps de renoncer à la prévention du COVID-19, a-t-il déclaré.

« Nous devons investir à la fois en période de crise et lorsque nous ne sommes pas en crise », a-t-il déclaré.

La prochaine série de vaccins contre la COVID-19 – destinés à cibler les souches dominantes – n’a pas encore été lancée. Lorsque ce sera le cas, Washington s’attend à ce que les juridictions locales et étatiques couvrent le coût avec d’autres ressources.

Au centre Whittier Street à Boston, Williams a déclaré qu’elle avait récemment reçu un appel de deux patients testés positifs au COVID-19.

L’homme et la femme haïtiens Williams s’étaient rencontrés dans le cadre d’un programme religieux local et avaient posé des questions sur les médicaments antiviraux disponibles auprès du département de santé publique de l’État. Ils n’étaient pas assurés. Elle leur a dit que le programme sur lequel ils posaient des questions prenait fin en mars, mais que le centre Whittier couvrirait leur traitement quelle que soit leur assurance.

Le besoin de soins demeure, même si la pandémie s’est atténuée, a-t-elle déclaré.

« Nous devons simplement trouver un moyen, comme nous l’avons toujours fait, de nous assurer que nous continuons à rester fidèles à notre mission », a-t-elle déclaré.