Le programme bêta One UI 6 de Samsung offre aux utilisateurs de la série Galaxy S23 un aperçu des nouvelles améliorations – Samsung Global Newsroom

Les commentaires des participants guideront les ajustements finaux de la mise à jour de l’expérience utilisateur avant sa sortie officielle

Samsung Electronics a lancé aujourd’hui le programme bêta One UI 6 pour les utilisateurs de sa série Galaxy S23.1 Basé sur Android 14, One UI 6 permet une expérience plus conviviale, apportant un ensemble complet d’améliorations aux applications et fonctionnalités Samsung, notamment une conception plus rationalisée et des options de personnalisation plus larges. Le programme bêta est un précurseur important de la version publique, car il permet la collecte et l’intégration de véritables commentaires des utilisateurs, garantissant que la mise à jour officielle du logiciel offre la meilleure expérience possible.

« Notre mission avec One UI est de refléter les préférences uniques de nos utilisateurs dans tous les aspects de leur expérience mobile », a déclaré Janghyun Yoon, vice-président exécutif et responsable du bureau des logiciels, Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics. « Chaque itération de One UI répond aux besoins de notre communauté d’utilisateurs, et nous attendons avec impatience les commentaires des utilisateurs sur One UI 6, car nous créons une expérience plus riche et plus intuitive pour tous. »

Simplicité et facilité d’accès

One UI 6 fait une première impression convaincante avec sa belle simplicité. De nombreux éléments ont été modifiés pour créer une apparence plus moderne, comme la nouvelle police par défaut percutante et les nouveaux emojis sur le clavier Samsung. Le panneau rapide a été réorganisé avec une mise en page mise à jour qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctionnalités les plus utilisées. Il est plus facile que jamais de régler la visibilité de l’écran lors de vos déplacements, car la barre de contrôle de la luminosité est disponible par défaut dans le Quick Panel compact. De plus, il existe également une nouvelle option d’accès instantané au panneau rapide complet, offrant un accès plus rapide aux paramètres avec un seul balayage vers le bas dans le coin supérieur droit de l’écran.2

Plus de façons de personnaliser votre expérience

One UI 6 regorge de nouvelles façons pour les utilisateurs de personnaliser l’expérience Galaxy en fonction de leurs propres habitudes et préférences, de sorte qu’elle ressemble encore plus à une extension d’eux-mêmes. Par exemple, il est désormais possible de définir différents écrans de verrouillage en fonction de modes et de routines spécifiques, comme une photo apaisante d’une forêt en mode veille. Il existe également un nouveau widget de caméra personnalisé, qui permet aux utilisateurs de présélectionner un mode de caméra et un emplacement de stockage — comme le mode portrait et un dossier réservé aux portraits.

Rejoignez le programme One UI 6 Beta

Ces innovations ne sont que quelques-unes des mises à niveau fournies avec One UI 6. Outre une esthétique améliorée et des niveaux de personnalisation plus élevés, la mise à jour logicielle simplifie les tâches quotidiennes pour maximiser la productivité. One UI 6 offre également une sécurité et une confidentialité robustes, afin que les utilisateurs puissent profiter de la connectivité mobile et de la commodité en toute tranquillité d’esprit.

Les utilisateurs de la série Galaxy S23 sont invités à rejoindre le programme bêta One UI 6 et à être parmi les premiers à essayer les dernières améliorations et à partager de précieux commentaires. Le programme est disponible aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud à partir d’aujourd’hui.

1 Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

2 Disponible lorsque le paramètre d’accès instantané au panneau rapide est activé.