Le programme automobile de la Flathead High School entre dans sa 75e année

27 octobre — Le programme automobile traverse sa 75e année à la Flathead High School.

Des générations de diplômés ont continué à travailler et à posséder des magasins et des entreprises, dont beaucoup étaient et sont locaux.

Justin Dall, diplômé de la FHS en 1992, a suivi les cours d’automobile au cours de ses années junior et senior sous la direction d’Arthur « Art » Bauman et a concouru aux niveaux national et national, ce qui est devenu une tradition familiale avec ses fils Mason et Matthew entrant dans le programme automobile à FHS et ont remporté la première place aux compétitions d’État SkillsUSA où ils se sont qualifiés pour les championnats nationaux.

« Beaucoup d’enfants ont de l’intérêt et de la passion, mais ils n’ont pas l’endroit où en faire l’expérience. J’ai la chance que mes parents aient un garage et j’avais des projets de loisirs en cours, alors j’ai pu les poursuivre, mais beaucoup d’enfants ne le sont pas, car ils ne viennent pas d’une famille travaillant dans ce domaine », a déclaré Dall.

L’aspect compétition du programme automobile de Flathead a permis à Dall de se rendre au siège de Chrysler à Détroit. Il a remporté un concours de dépannage d’État Chrysler-Plymouth AAA et a accédé aux championnats nationaux.

« Ils étaient en train de construire une nouvelle usine Chrysler à l’époque et j’ai visité l’usine où j’ai vu des camionnettes Dodge 94 lors d’une refonte – deux ans avant leur sortie. Et j’ai rencontré Caroll Shelby, un grand nom du monde chaud. l’industrie de la tige », se souvient Dall.

Il a ensuite obtenu un baccalauréat en technologie diesel de la Montana State University-Northern au Havre et a ouvert Advanced Diesel Works à Kalispell, qu’il exploite avec sa femme et ses deux fils.

« Quand j’avais 7 ans, je savais que je voulais en faire mon cheminement de carrière », a déclaré Dall. « Lors de ma dernière année, je suis allé travailler pour Northwest Truck Repair dans le domaine de l’équipement lourd. J’ai apprécié cela, mais j’aimais davantage les produits légers : les camionnettes. »

Il a déclaré que le programme automobile joue un rôle important dans la formation d’une main-d’œuvre qualifiée très recherchée dans la Flathead Valley. Il reste investi dans le programme de Flathead, siégeant au conseil consultatif des professionnels de l’automobile au lycée.

« C’est difficile de trouver un bon technicien. Certaines personnes recherchent un salaire, et puis il y a ceux qui sont passionnés », a déclaré Dall.

Chad Clemons, également diplômé de Flathead, a fréquenté WyoTech dans le Wyoming en 1988 et a ensuite ouvert Exhaust Worx en 2005, achetant finalement ce qui est devenu Ron’s Alignment et Auto Worx. Il a déclaré que suivre tous les cours proposés par FHS – carrosserie automobile, mécanique automobile, métaux, bois et usinage – l’avait amené là où il est aujourd’hui.

« Le magasin d’automobiles ressemble à ce qu’il était lorsque j’y suivais des cours », a déclaré Clemons, qui siège également au conseil consultatif du lycée.

Le bâtiment de l’atelier de mécanique automobile situé derrière FHS ressemble beaucoup à ce qu’il était lors de son ouverture initiale en 1950, à l’exception des modèles de véhicules, des pièces, de la technologie et des divers outils qui ont changé.

Wallace McCullough a enseigné des cours d’automobile à Flathead jusqu’au milieu des années 1970, selon l’actuel professeur Rob Hunter, qui a rejoint la FHS en 2001.

McCullough était l’un des professeurs préférés de Richard McAdams, diplômé de 1958.

« Je donne beaucoup de crédit à Wallace McCullough pour mon succès au fil des années. Ce qu’il a enseigné, comment il a gardé les choses organisées et propres. C’était un professeur incroyable. En fait, nous sommes devenus amis jusqu’au jour de son décès », a déclaré McAdams. , ajoutant que Hunter est devenu un ami du quartier.

Les étudiants suivent des cours d’automobile pour acquérir des connaissances pratiques ou poursuivent un passe-temps ou une carrière automobile.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, les jeunes envisagent plus sérieusement une carrière dans ce domaine qu’avant », a déclaré Hunter. « J’ai eu plusieurs expériences dans ce domaine au fil des ans, mais il y a une plus grande tendance vers l’exploration des enfants, qui se lancent dans ce domaine comme une carrière à temps plein, par rapport à avant. »

Pour de nombreux étudiants, l’école secondaire est le moment où les adolescents obtiennent leur permis de conduire, leur première voiture et un emploi à temps partiel.

« À 15 ou 16 ans, j’aimais juste les automobiles », a déclaré McAdams. « Nous avons tout fait pour tout ce qui concernait les automobiles : mécanique, moteurs, réparation de carrosserie, peinture. »

« Ma première voiture était une Plymouth de 1940, et j’avais probablement 15 ans, et la deuxième voiture était une Ford de 1951 que j’avais au lycée. J’ai révisé le moteur de ma voiture. J’ai révisé le moteur de la Cadillac de ma mère. Trois ou quatre étudiants ont amené leur voiture », a déclaré McAdams. « Je travaillais constamment sur des voitures. »

Après avoir obtenu son diplôme, McAdams a rejoint l’US Air Force en tant que moteur à réaction/avion et a déclaré que les compétences qu’il avait acquises en suivant des cours d’automobile avaient grandement bénéficié à son travail. Il a continué dans l’aviation, volant, possédant et entretenant des avions personnels pendant 60 ans.

PENDANT UNE période de cours d’automobile 4 plus tôt ce mois-ci, les seniors Cole Butler et Alan Johnson travaillaient à retirer les roulements à came du petit bloc d’une Chevrolet 350. Une fois retirées, les pièces seront lavées de la rouille et des débris. Le moteur remplacera celui irréparable d’une Studebaker de 1965 qu’ils sont en train de reconstruire dans le cadre de leur projet final.

« Nous allons le faire fonctionner, puis le vendre. C’est ainsi que nous gagnons notre argent pour le programme », a déclaré Butler.

Hunter a déclaré que le programme automobile a également bénéficié cette année de l’ajout d’outils d’une valeur de 4 000 $ à la suite d’une collecte de fonds commémorative organisée en l’honneur de Howard « Howie » Spain, ancien étudiant du programme automobile FHS et propriétaire d’un Howie’s Tire and Alignment à Whitefish, qui décédé en 2023.

Butler a déclaré qu’il aimait travailler sur des voitures anciennes, en pointant du doigt la Studebaker orange.

« C’est bien plus cool », dit-il. « Mais c’est un trois vitesses sur un arbre, ce qui est fou. On ne les voit plus vraiment. »

Même si le travail est beaucoup plus sale et que la carrosserie est en mauvais état, c’est une expérience amusante, a déclaré Johnson, qui travaille à temps partiel chez Penco, un concessionnaire de sports motorisés à Kalispell.

« C’est bien de ne pas avoir à se connecter à un ordinateur ou [electronic control unit]ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré.

Et la technologie est probablement le plus grand changement entre les voitures anciennes et modernes.

« Même comme cette Chevrolet, c’est une 98, je pense », a déclaré Johnson en désignant un véhicule derrière lui. « Il y a encore des ordinateurs dedans. »

Dans une autre partie de l’atelier, le jeune Brady Fried remettait les soupapes d’échappement et d’admission nettoyées dans les culasses d’une Toyota de 1989.

« Nous sommes simplement en train de le démonter, d’en apprendre tous les différents mécanismes. Nous nous assurons que tout est correctement chronométré et que tout est remonté, de sorte que lorsque nous sortons pour réaliser un projet à la maison ou sur le marché du travail, nous le saurons. » [what to do] », a déclaré Fried.

Il a convenu qu’il est plus facile de travailler sur des véhicules plus anciens que sur des véhicules neufs en raison du nombre de pièces, qui sont mécaniques par rapport aux pièces électroniques.

« Il y a probablement un rapport de 1 à 10 sur le nombre de pièces », a-t-il déclaré.

En face de Fried, sa camarade de classe Lolita Sattler est sortie de dessous une Volkswagen Super Beetle de 1972 déchirée sur laquelle elle travaille comme projet final.

« Je tire ce moteur, donc j’ai vérifié quels boulons je devais desserrer et quels écrous, car il est tenu par quatre et ils sont en quelque sorte dans un endroit délicat », a déclaré Sattler.

Elle a ensuite essayé de retirer l’épais joint en caoutchouc autour de l’une des vitres de la banquette arrière afin d’éviter de le couper. Rodney Bauman de Kalispell, qui fait régulièrement du bénévolat avec sa femme, Marlene, l’a aidée. Les bénévoles font partie intégrante du bon fonctionnement de l’atelier et fournissent une aide individuelle aux étudiants.

« C’est notre troisième année. Un de nos amis était déjà là [volunteering] et il nous a invités », a déclaré Bauman. « C’est notre petite façon de redonner quelque chose. »

Sattler a pour objectif de devenir ingénieur en mécanique.

« C’est un de mes rêves d’être ingénieur, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire et que j’ai toujours voulu apprendre davantage », a-t-elle déclaré. « [It’s] quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant, et j’ai enfin l’occasion, au lycée, d’en apprendre davantage. [This] n’est qu’un pas de plus dans cette direction. »

Sattler, qui se décrit comme une apprenante kinesthésique et visuelle, apprend mieux avec des activités pratiques.

« C’est vraiment facile quand je travaille avec mes mains de rester concentrée », a-t-elle déclaré.

Butler a déclaré qu’il n’allait probablement pas poursuivre une carrière dans l’automobile, mais a déclaré que c’était formidable d’avoir la capacité de faire des réparations lui-même.

« Je l’utilise chaque année, tous les jours, quoi qu’il arrive. Parfois, vous êtes coincé sur la route. Vous devez changer un pneu. Parfois, vous devez aider un ami. Parfois, vous devez travailler sur vos propres affaires. C’est C’est bien de pouvoir le faire à la maison et de dire : je sais comment faire ça, je sais quoi faire », a-t-il déclaré.

Une vieille photo d’un élève de l’école secondaire du comté de Flathead changeant un pneu dans l’atelier de mécanique automobile le 10 avril 1958. Le programme automobile marque cette année son 75e anniversaire à l’école secondaire Flathead. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

L’ancien professeur d’automobile Wallace McCulloch pose avec un élève devant une Buick personnalisée de 1939 à la Flathead High School (anciennement Flathead County High School) sur cette photo de 1952. Le programme automobile fête ses 75 ans chez FHS. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Une vieille photo d’un étudiant en automobile travaillant sur un autobus dans l’atelier de mécanique automobile de la Flathead High School (anciennement Flathead County High School) le 10 avril 1958. Le programme automobile marque son 75e anniversaire cette année. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Une vieille photo d’étudiants en automobile travaillant sur un camion à la Flathead High School (anciennement Flathead County High School) le 18 novembre 1953. Le programme automobile célèbre cette année son 75e anniversaire. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Une photo de l’atelier de mécanique automobile de la Flathead High School (anciennement Flathead County High School), le 18 novembre 1953. Le programme automobile célèbre cette année son 75e anniversaire. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

John Altenburg, Joe Frank et Carlila Guff posent dans le garage automobile du lycée Flathead sur cette photo de 1967. Le programme automobile fête cette année son 75e anniversaire. (Photo fournie par Rob Hunter)

Dean David, Bob Kelch et Bob Broad, étudiants en automobile de la Flathead High School, participent à un lavage de voiture au profit du fonds Bruce Nielson sur cette photo de 1967. Le programme automobile fête ses 75 ans à FHS cette année scolaire. (Photo fournie par Rob Hunter)

Lolita Sattler, élève de Flathead High School Auto 4, vérifie à nouveau quels boulons et écrous elle doit défaire pour retirer le moteur d’une Volkswagon Super Beetle de 1972 qu’elle reconstruit le mercredi 9 octobre 2024. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Cole Butler, à gauche, et Alan Johnson, à droite, étudiants de Flathead High School Automotive 4, travaillent à retirer les roulements à came du petit bloc d’une Chevrolet 350 dans le cadre de leur projet final de reconstruction d’une Studebaker 1965 dans l’atelier le mercredi 9 octobre. 2024. Une fois les roulements sortis, Johnson a déclaré que les pièces seraient lavées pour éliminer la rouille et les débris. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Rob Hunter, professeur d’automobile à la Flathead High School, au milieu, aide Cole Butler, au premier plan, et Alan Johnson, étudiants en automobile 4, à retirer les roulements à came d’un petit bloc dans une Chevrolet 350 pendant que la bénévole Marlene Bauman regarde le mercredi 9 octobre 2024. ( Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Brady Fried, étudiant junior de Flathead High School Automotive 4, travaille à remettre les soupapes d’échappement et d’admission dans les culasses le mercredi 9 octobre 2024. Les pièces proviennent d’une Toyota 1989. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Lolita Sattler, élève de Flathead High School Auto 4, vérifie à nouveau quels boulons et écrous elle doit défaire pour retirer le moteur d’une Volkswagon Super Beetle de 1972 qu’elle reconstruit le mercredi 9 octobre 2024. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Mason Dall, Zach Roker et Brock Sturm, diplômés de Flathead High School 2023, assistent au salon automobile Big Shindig avec le hot rod modèle A de 1928 qu’ils ont contribué à intégrer dans la classe du professeur d’automobile Rob Hunter dans cette photo d’archive du samedi 17 juin 2023. Le salon automobile était organisé par la Glacier Street Rod Association et Desoto Grill afin de collecter des fonds pour la Mikayla’s Miracles and Blessings Foundation, une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance et des équipements aux parents ou aux conjoints de personnes ayant des besoins spéciaux. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)

Le modèle A hot rod 1928 des élèves du lycée Flathead de la classe du professeur d’automobile Rob Hunter construit au fil des ans était exposé au salon automobile Big Shindig ce 17 juin 2023, photo d’archive. Les spécifications de la voiture comprennent une suspension en épingle à cheveux, un essieu avant abaissé, un boîtier de direction Vega, des freins à disque avant, un moteur Chevrolet 350 CID, une transmission automatique TH350 et une unité de position arrière GM 10 Bolt. (Hilary Matheson/Daily Inter Lake)