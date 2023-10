Le Programme alimentaire mondial lance un appel de 19 millions de dollars pour aider l’Afghanistan suite à une série de puissants tremblements de terre

Il y a plus d’une semaine, la province afghane d’Herat a été frappée par un séisme de magnitude 6,3 qui a fait 2 000 morts.

Des tremblements de terre et des répliques plus puissants ont continué à secouer la région et à augmenter le nombre de morts dans le pays.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a lancé un appel de 19 millions de dollars pour fournir une aide d’urgence à 100 000 personnes dans la région.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a lancé mercredi un appel de 19 millions de dollars pour fournir une aide d’urgence à des dizaines de milliers de personnes touchées par une série de tremblements de terre et de répliques dévastateurs qui ont secoué l’ouest de l’Afghanistan.

Ana Maria Salhuana, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial en Afghanistan, a déclaré que le programme aidait les survivants, mais qu’il avait besoin de toute urgence de fonds supplémentaires car « nous devons prendre cette nourriture d’un programme déjà gravement sous-financé ».

Le groupe a déclaré qu’il s’efforçait de fournir une aide alimentaire d’urgence à 100 000 personnes dans la région.

UN 4ÈME SÉISME DE MAGNITUDE 6,3 FRAPPE L’AFGHANISTAN EN PLUS D’UNE SEMAINE

« Des catastrophes comme ces tremblements de terre plongent les communautés qui sont déjà à peine capables de se nourrir dans un dénuement total », a déclaré le PAM.

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé dimanche une partie de l’ouest de l’Afghanistan, après que des milliers de personnes sont mortes et que des villages entiers ont été rasés par des séismes majeurs une semaine plus tôt. Il s’agit du quatrième séisme d’une magnitude de 6,3 mesuré par l’US Geological Survey dans la même zone en un peu plus d’une semaine.

Les premiers tremblements de terre du 7 octobre ont rasé des villages entiers de la province d’Herat et ont été parmi les séismes les plus destructeurs de l’histoire récente du pays.

Le PAM a déclaré que son personnel était intervenu quelques heures après les premiers tremblements de terre, distribuant des biscuits enrichis, des légumineuses et d’autres produits alimentaires aux familles touchées dans les villages détruits.

« On estime que 25 000 bâtiments ont été détruits », a indiqué le groupe dans un communiqué. « Les survivants dorment actuellement dans des tentes à côté des décombres de leurs maisons, désespérés et effrayés par de nouveaux tremblements de terre et répliques. »

Le dernier séisme s’est produit à environ 30 kilomètres de la ville d’Herat, la capitale de la province d’Herat, et à 6 kilomètres sous la surface, a indiqué l’US Geological Survey.

Plus de 90 % des personnes tuées étaient des femmes et des enfants, ont indiqué des responsables de l’ONU. Les séismes ont eu lieu pendant la journée, alors que de nombreux hommes de la région travaillaient à l’extérieur.

Un autre séisme puissant frappe l’Afghanistan après un précédent séisme qui a fait 2 000 morts

Les responsables talibans ont déclaré que les séismes précédents avaient tué plus de 2 000 personnes dans toute la province. L’épicentre se trouvait dans le district de Zenda Jan, où se sont produits la majorité des victimes et des dégâts.

Le PAM a déclaré que les familles touchées auront besoin d’aide pendant des mois, à quelques semaines de l’hiver. Il a indiqué que s’il y a un financement, la réponse d’urgence sera complétée par des programmes de résilience à plus long terme afin que les communautés vulnérables soient en mesure de reconstruire leurs moyens de subsistance.

L’organisme des Nations Unies a été contraint plus tôt cette année de réduire la quantité de nourriture reçue par les familles et de priver 10 millions de personnes en Afghanistan de l’aide alimentaire vitale en raison d’un énorme déficit de financement.

En plus de la réponse au tremblement de terre, le PAM a également besoin de toute urgence de 400 millions de dollars pour préparer la nourriture avant l’hiver, lorsque les communautés sont isolées à cause de la neige et des glissements de terrain. En Afghanistan, il s’agit notamment de communautés de femmes qui sont de plus en plus exclues de la vie publique.

Le premier séisme, de nombreuses répliques et un troisième séisme de magnitude 6,3 mercredi ont rasé des villages, détruisant des centaines de maisons en briques crues qui ne pouvaient pas résister à une telle force. Des écoles, des dispensaires et d’autres installations du village se sont également effondrées.

Hormis les décombres et les funérailles après cette dévastation, il ne restait plus grand chose des villages situés dans les collines poussiéreuses de la région. Les survivants ont du mal à accepter la perte de plusieurs membres de leur famille et, dans de nombreux endroits, les résidents vivants sont dépassés en nombre par les volontaires venus fouiller les débris et creuser des fosses communes.

Les tremblements de terre sont fréquents en Afghanistan, où il existe un certain nombre de lignes de faille et des mouvements fréquents entre trois plaques tectoniques voisines.