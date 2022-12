Le programme agricole de l’école secondaire Sycamore remporte un prix national – Shaw Local

SYCAMORE – Le programme d’enseignement agricole de Sycamore High School et ses éducateurs ont reçu une reconnaissance nationale ce mois-ci.

Le programme, qui comprend l’enseignement de la technologie, a reçu le Prix ​​​​2022 du programme d’enseignement agricole exceptionnel des écoles intermédiaires et secondaires de l’Association nationale des éducateurs agricolesselon un communiqué de presse.

Les éducateurs agricoles du lycée Sycamore, Christian Thurwanger et Kara Poynter, ont dirigé le programme au cours de l’année scolaire 2021-22 et ont été informés du prix en août, selon le communiqué.

La paire a reçu le prix ce mois-ci au Association nationale des éducateurs agricoles convention. Ceux qui ont décerné le prix ont déclaré que Thurwanger et Poynter avaient travaillé avec diligence pour développer des relations et des partenariats avec des entreprises agroalimentaires locales à Sycamore.

Selon un communiqué du 8 décembre du Sycamore Community School District 427, le prix “met en évidence les enseignants et les programmes” qui intègrent l’enseignement académique de base dans leur programme et utilisent les nouvelles technologies pour enseigner aux élèves.

“Il reconnaît également les enseignants qui construisent leurs programmes pour répondre aux besoins de la communauté, de l’école et des élèves”, selon le communiqué.

L’éducatrice agricole de Sycamore High School, Kara Poynter (illustrée ici dans cette photo d’archive locale Shaw d’août 2022) faisait partie des deux éducateurs dont le travail a aidé l’école secondaire à remporter le prix 2022 du programme d’enseignement agricole exceptionnel des écoles intermédiaires et secondaires de l’Association nationale des éducateurs agricoles, présenté en Décembre 2022. (Photo Shaw Media/Camden Lazenby)

Selon les organisateurs, les qualités qui distinguent le programme d’enseignement agricole de Sycamore High School sont les possibilités d’apprentissage offertes aux étudiants. Cela comprenait des activités variées, des opportunités d’apprentissage dans des installations d’élevage, un atelier de menuiserie, une serre et ce que les responsables ont qualifié de laboratoire terrestre de 40 acres.

Poynter s’est entretenu avec le conseil scolaire de Sycamore en août et les a remerciés pour les opportunités offertes au programme. Elle a déclaré que les nouvelles classes et programmes que le département a mis en place pendant son mandat ont toujours été créés en pensant aux étudiants.

L’Association nationale des éducateurs agricoles compte plus de 8 000 membres dans tout le pays et décerne des prix annuels à des programmes et des éducateurs agricoles distinctifs dans six régions différentes des États-Unis, selon le communiqué. Ces prix comprennent le prix exceptionnel des enseignants en début de carrière, le prix exceptionnel des enseignants en enseignement agricole, le prix exceptionnel du programme d’agriculture postsecondaire et le prix exceptionnel du programme d’enseignement agricole des écoles intermédiaires et secondaires.