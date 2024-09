Le profilage moléculaire peut améliorer la prise de décision en matière de méningiome

Analyse appariée par score de propension des degrés de résection chirurgicale du méningiome. Crédit : Médecine naturelle (2024). DOI : 10.1038/s41591-024-03167-4



Des chercheurs ont démontré comment le profilage moléculaire des tumeurs peut être utilisé pour aider à prédire la réponse au traitement et la survie des patients atteints de méningiomes, le type le plus courant de tumeur cérébrale primaire, selon une étude récente. publié dans Médecine naturelle.

Les résultats soulignent le potentiel de l’utilisation des données moléculaires pour améliorer la prise de décision clinique et les résultats pour les patients atteints de méningiomes, selon Craig Horbinski, MD, Ph.D., directeur de neuropathologie au département de pathologie et co-auteur de l’étude.

Les méningiomes sont des tumeurs qui se développent à partir des membranes, ou méninges, entourant le cerveau et la moelle épinière. Contrairement à d’autres types de tumeurs cérébrales, comme le glioblastome, les méningiomes sont principalement localisés à l’extérieur du cerveau et se propagent rarement dans tout le cerveau. Il est également peu probable qu’ils métastasent dans d’autres parties du corps.

Le traitement de première intention est généralement la résection chirurgicale de la tumeur entière. Cependant, bon nombre de ces tumeurs récidivent et nécessitent une résection de suivi et une radiothérapie ultérieure, mais ces traitements ne sont pas toujours efficaces. Si la tumeur continue de croître, elle peut entraîner des lésions cérébrales et des troubles cognitifs à long terme, voire la mort.

Ce n’est qu’au cours de la dernière décennie, cependant, qu’une plus grande attention a été accordée à l’amélioration des stratégies de traitement des patients atteints de méningiomes, dont la prise en charge n’a pas sensiblement changé au cours des 50 dernières années, selon Horbinski.

« La majorité des efforts de recherche biomédicale ont été dirigés vers d’autres types de tumeurs cérébrales, en particulier les gliomes comme le glioblastome. Au cours des dix dernières années, nous avons pris de plus en plus conscience que nous devrions faire davantage pour les patients atteints de ces tumeurs », a déclaré Horbinski, qui est également professeur de pathologie à la division de pathologie expérimentale et de chirurgie neurologique.

Dans l’étude actuelle, Horbinski et ses collègues ont cherché à mieux comprendre la biologie moléculaire des méningiomes et à définir des biomarqueurs moléculaires de la réponse au traitement en analysant des données rétrospectives sur plus de 2 800 méningiomes collectés lors d’une précédente étude. essai clinique prospectif de phase II.

Les scientifiques ont utilisé la correspondance par score de propension, une technique statistique, pour caractériser les avantages de différents degrés de résection tumorale, en plus d’identifier un groupe de méningiomes résistants aux radiations définis moléculairement.

À partir de cette analyse, les auteurs ont constaté que la résection totale de la tumeur était associée à une survie sans progression plus longue dans tous les groupes moléculaires et à une survie globale plus longue dans les méningiomes prolifératifs. Le traitement de la marge durale, dans lequel la membrane de la tumeur est réséquée chirurgicalement en plus de la tumeur elle-même, a prolongé la survie sans progression par rapport à l’absence de traitement.

« Cela montre qu’il ne suffit pas de retirer la tumeur entière à l’œil nu. Nous devons faire quelque chose au sujet des cellules tumorales dont nous savons qu’elles sont toujours là, mais que nous ne pouvons pas voir », a déclaré Horbinski.

Les scientifiques ont également découvert que les tumeurs qui ont perdu de grandes sections d’ADN et les changements dans la façon dont le génome de la tumeur est chimiquement modifié par la méthylation de l’ADN déterminent en fin de compte le comportement de la tumeur, ont découvert les chercheurs.

« Ces deux paramètres ont beaucoup à dire sur la façon dont ces tumeurs vont se comporter, en particulier sur la vitesse à laquelle elles vont repousser et sur la façon dont elles vont réagir aux radiations, si elles réagissent aux radiations », a déclaré Horbinski.

Ces résultats soulignent l’utilité clinique des tests moléculaires des tumeurs pour prédire la réponse au traitement des patients atteints de méningiomes et d’autres types de tumeurs cérébrales, selon Horbinski.

« L’un des problèmes que nous rencontrons en pathologie et en oncologie en général est que de nombreux tiers payeurs sont réticents à couvrir les tests moléculaires parce qu’ils les considèrent toujours comme expérimentaux. Ils considèrent toujours qu’ils ne fournissent pas de données significatives pour les soins aux patients et des études comme celle-ci devraient vraiment mettre un terme à cette idée », a déclaré Horbinski.

Plus d’informations :

Justin Z. Wang et al, Classification moléculaire pour affiner la prise de décision chirurgicale et radiothérapeutique dans le méningiome, Médecine naturelle (2024). DOI : 10.1038/s41591-024-03167-4

Fourni par l’Université Northwestern