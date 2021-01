Realme lancera une nouvelle série X, et nous savons de sources internes qu’il s’agira de Realme X9. Madhav Sheth, PDG en Inde et en Europe, a publié une photo sur son Twitter, révélant un profil mince du téléphone – il sera aussi épais que six cartes de crédit, empilées les unes sur les autres.

On peut également voir l’une des couleurs qu’aura le nouveau Realme X9 – toute une palette de couleurs, similaire à la finition « Iridescent » du Realme X7 Pro ou au Realme V15. Il y a aussi le slogan de la société «Dare to Leap» en gros caractères, et nous sommes sûrs que ce sera le travail de peinture que nous verrons le plus dans le matériel promotionnel.



Realme V15 5G, vendu uniquement en Chine

Nous pouvons également voir un peu en bas – il y a un haut-parleur, un port USB-C, le microphone et probablement un emplacement microSD, ce qui signifie que Realme X9 n’est pas livré avec une prise audio 3,5 mm.

Il est toujours possible qu’il ait été déplacé au-dessus, mais il est plus probable que Realme l’ait omis comme il l’a fait sur le duo X7.

La source