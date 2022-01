Le profil Instagram de Raj Kundra fait peau neuve

Raj Kundra, le mari de Shilpa Shetty, semble avoir décidé de quitter Instagram. Sa page a été modifiée en Binge By Bastian, qui fait la promotion d’un nouveau restaurant dont le couple est copropriétaire.

“Bar et bistrot américain et sud-américain moderne par @bastianmumbai – Bientôt disponible !” la description du profil lu





Le premier message de la page annonçait que le restaurant ouvrirait prochainement dans le quartier de Khar West à Mumbai.









Raj a désactivé son compte Instagram après avoir été libéré sous caution l’année dernière après avoir été arrêté dans une affaire de pornographie. Ses messages avaient été effacés lors de son retour sur Instagram, et il a maintenant un nouveau look.





Raj a été arrêté par la police de Mumbai en juillet de l’année dernière pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir diffusés à l’aide d’une application. Il a été inculpé en vertu du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information, entre autres lois. En septembre, il a été libéré sous caution.





Raj a fait une déclaration le mois dernier, décrivant l’enquête contre lui comme une « chasse aux sorcières » et niant tout rôle dans la création et la commercialisation de films pornographiques. « Après mûre réflexion, étant donné qu’il y a de nombreuses déclarations et articles trompeurs et irresponsables qui circulent et que mon silence a été interprété à tort comme de la faiblesse. Je voudrais commencer par déclarer que je n’ai JAMAIS été impliqué dans la production et la distribution de « pornographie » JAMAIS de ma vie. Le trolling, la négativité et la perception publique toxique ont été très débilitants. Pour remettre les pendules à l’heure, je ne cache pas mon visage de honte, mais je souhaite que ma vie privée ne soit plus empiétée avec cet essai médiatique continu. Ma priorité a toujours été ma famille, rien d’autre n’a d’importance à ce stade », a-t-il déclaré.