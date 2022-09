LinkedIn est censé être un moyen important de mettre en relation les employeurs et les demandeurs d’emploi. De nombreuses personnes utilisent cette plateforme pour continuer à mettre à jour leur CV et leurs descriptions de poste. S’adressant à LinkedIn, un propriétaire de startup a partagé une capture d’écran, où les descriptions de poste d’une personne sont mises en évidence. Len Markidan a mis à jour ses descriptions de poste chez Google, Amazon, Facebook, Netflix et Apple. Cependant, son profil à ces endroits sont les plus excitants. Len affirme avoir travaillé comme « cible publicitaire » sur Facebook, « membre principal » chez Amazon, « génie non certifié » chez Apple, « gestionnaire de compte » chez Netflix et « source de données » chez Google.

Chris Bakke, qui a téléchargé la capture d’écran, a écrit : “Ce type gagne sur LinkedIn.” Regarde:

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 900 réponses. “La plupart des gens pensaient que ce type mentait et ils n’ont même pas lu le titre et la description de son rôle. Veuillez relire.

C’est un génie », a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Peut-être qu’il a additionné les expériences des membres de sa famille ‍♀️ nous sommes une famille, votre expérience est mon expérience 😛 génialttt.”

Cela survient juste un jour après que Bakke a partagé un message sarcastique. Il a mentionné comment sa startup est passée de 0 $ de revenus mensuels à 8 chiffres de revenus mensuels en 12 mois. Surprenant, non ? Pas tellement quand vous lisez tout le post.

« En 12 mois, ma startup est passée de 0 $ de revenus mensuels à 8 chiffres de revenus mensuels. Voici comment nous l’avons fait : août 2021 : 0 $ de revenus août 2022 : 0,0000000 $ de revenus », a écrit Bakke. Avec cela, il a souligné comment il ne faut «jamais abandonner».

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 33 000 réactions. Les internautes ont bombardé la section des commentaires. “Hahahahhahaha j’adore ça et je peux comprendre, mais vous continuez toujours parce que l’excitation de voir un projet réalisé n’a pas de prix”, a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Alors, combien coûte votre cours en ligne et où dois-je m’inscrire pour changer ma vie financière comme vous l’avez fait.”

