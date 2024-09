Le profil de santé communautaire montre que les inégalités en matière de santé ont des répercussions sur les résidents du Nord

Un CHP est conçu pour examiner les données de santé d’une population afin de mieux comprendre les besoins de santé d’une communauté.

Contenu de l’article Les inégalités en matière de santé auxquelles sont confrontés les résidents du Nord de l’Ontario jouent probablement un rôle préjudiciable sur le profil de santé communautaire d’Algoma.

Contenu de l’article Santé publique Algoma a publié mercredi son PSC, dont les données et les preuves montrent que la santé de la région est inférieure à celle de la province. Un PSC est conçu pour examiner les données de santé d’une population afin de mieux comprendre les besoins de santé d’une communauté. Il examine les déterminants sociaux de la santé et fournit des résultats aux prestataires de soins de santé et au public avec des informations sur les inégalités en matière de santé pour planifier, fournir et surveiller des services de santé qui répondent aux besoins de la communauté. Treize domaines de données ont été explorés dans l’étude pluriannuelle. « Ce n’est qu’une des façons dont nous y parvenons », a déclaré le Dr John Tuinema. « Nous travaillons avec nos partenaires communautaires pour nous attaquer à ces problèmes, car ce sont des déterminants sociaux de la santé qui aggravent notre état de santé et aucun organisme n’a le pouvoir ou les ressources pour y remédier seul. »

Contenu de l’article Tuinema a déclaré que la pandémie mondiale de COVID-19 a aggravé certains domaines et indicateurs examinés. Par exemple, cela a perturbé les programmes de vaccination, un domaine sur lequel l’APH s’efforce d’améliorer en collaboration avec d’autres prestataires clés. Cela a également entraîné une augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, un problème qui est devenu plus répandu non seulement à Algoma, mais dans toute la province et le pays. « Notre objectif est de toujours améliorer les choses », a déclaré Tuinema au Sault Star après la publication du rapport. Différentes initiatives prennent des délais différents pour voir une amélioration des indicateurs et des données, même lorsque les choses se passent bien. Par exemple, les données montrent qu’Algoma a l’un des taux de diagnostic de cancer les plus élevés en Ontario, avec 5 210 nouveaux cas signalés entre 2016 et 2020. Elle a également le troisième taux de mortalité le plus élevé.

Contenu de l’article D’autres indicateurs montrent que 46 % des patients atteints de cancer fument et 13 % boivent de l’alcool et que la région a un faible taux de participation au dépistage du cancer. Les taux de cancer élevés dans le Nord sont notés et de nombreux cas surviennent en raison d’expositions à long terme, de facteurs environnementaux et de la consommation de tabac et d’alcool, a-t-il déclaré. « Il faudra de nombreuses années de travail et d’éducation avant de voir les effets se produire », a-t-il déclaré. Bien que les données soient recueillies en amont pour déterminer quels facteurs rendent les gens malades ou souffrent de maladies et d’affections chroniques, Tuinema a déclaré qu’une fois diagnostiqués, les gens doivent obtenir des soins et un traitement, ce qui peut être plus difficile dans le Nord. Sans liens avec les prestataires de soins de santé locaux, il est plus difficile pour les personnes d’obtenir des examens et des évaluations préventifs et peut être plus difficile d’accéder aux services dont elles ont besoin.

Contenu de l’article « Cela joue un rôle important dans la santé de notre communauté », a-t-il déclaré. Le CHP montre également que dans toute la région d’Algoma, les taux de consommation d’alcool, de cannabis, de tabac et de drogues toxiques sont élevés. Bien que les mesures de réduction des méfaits visent à minimiser les risques pour la santé, la stigmatisation entourant la consommation de substances constitue un obstacle à l’accès aux mesures de soutien, selon les données. Tuinema a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le nouveau centre de bien-être norvégien et les autres programmes de traitement fonctionnent. « Je pense que l’essentiel est que nous ayons davantage accès aux traitements et que les gens aient plus de possibilités d’éviter les problèmes qui conduisent à ces prédictions plus tard. Nous savons qu’un manque de logements abordables et sûrs peut conduire à des problèmes de dépendance à long terme. Nous devons également nous pencher sur ces facteurs de répartition », a-t-il déclaré.

Contenu de l’article Algoma est également la ville où le nombre de visites aux urgences et de consultations en santé mentale est le plus élevé en Ontario. C’est aussi la ville où le temps d’attente pour les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes est le plus long, la liste d’attente moyenne étant d’un an pour les consultations et le double pour les traitements intensifs. Le rapport note également que même s’ils sont évitables, les problèmes dentaires comme la perte de dents et les maladies des gencives sont fréquents à Algoma. Tuinema espère qu’un plan national de soins dentaires contribuera à réduire ces statistiques dans les années à venir. Mehak Khanna, épidémiologiste qui a dirigé l’étude, a déclaré que les données ont été collectées auprès de plus de 60 sources et que 2 000 indicateurs ont été utilisés pour aider à déterminer les 13 tendances examinées au cours de la période. Elle a déclaré que la plupart des données ont été collectées en 2019 et 2020, avant la COVID, mais que seules certaines d’entre elles permettent de comparer les tendances avant et après la pandémie.

Contenu de l’article Elle a déclaré que l’étude utilise des indicateurs standardisés afin que les régions de l’Ontario puissent être comparées « pommes avec pommes » entre différentes unités de santé publique. D’autres domaines explorés comprennent les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé, la parentalité et les familles avant la conception, une alimentation saine et une vie active, la réduction des blessures et des méfaits, la sexualité saine, les maladies infectieuses, la santé environnementale et la gestion des urgences. Idéalement, les centrales de cogénération sont achevées tous les trois à cinq ans. Tuinema a déclaré que les rapports mis à jour dépendent souvent de la réception de données mises à jour. À l’avenir, l’APH pourrait examiner des extraits plus petits du CHP avec des indicateurs de soins de santé ou des sujets dont les données peuvent être mises à jour et disponibles plus fréquemment que la période de trois à cinq ans.

